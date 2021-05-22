Показ спектакля Никиты Михалкова «12» состоялся в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 мая. Актер и режиссер Никита Михалков приехал со своим спектаклем «12» по одноименному фильму в Екатеринбург. Постановка прошла на сцене «Экспо».

Драматический триллер Михалкова «12» вышел на экраны в 2007 году. Российский ремейк американского фильма «12 разгневанных мужчин» удостоился высоких отзывов критиков и зрителей. Театральная интерпретация также была встречена с овациями в Москве, где премьера состоялась 24 апреля 2021 года на исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

Насладиться спектаклем смогли и жители Екатеринбурга. Зал, который по вместительности в два раза превышает Большой театр, был заполнен зрителями.

Ранее стало известно, что российские кинематографисты планируют снять фильм о схватке отечественной подводной лодки с огромным морским чудищем. Проектом займется студия Михалкова «Тритэ».