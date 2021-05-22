Губернатор Самарской области вакцинировался от COVID-19

Самара, 22 мая. Глава Самарской области Дмитрий Азаров сделал первую прививку от коронавирусной инфекции. Об этом губернатор сообщил лично на своей странице в Instagram.

По словам Азарова, в его организме остались антитела, несмотря на то, что он недавно переболел. Врачи сообщили, что снизились титры и посоветовали ему вакцинироваться.

«Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и свое здоровье», — написал губернатор.

В Самарской области работают 167 мобильных и круглосуточных пунктов, где все желающие могут сделать прививку от COVID-19. По словам губернатора, необходимо выработать коллективный иммунитет, чтобы «быстрее вернуться к нормальной жизни».

Ранее сообщалось, что американские специалисты выявили новый тип коронавируса, который человек может подхватить от домашних животных.