Политолог Бизяев объяснил, почему власть переизбрала Кличко мэром Киева

Киев, 22 мая. Руководство Незалежной фактически переизбрало на пост мэра столицы Виталий Кличко, считает украинский политолог Руслан Бизяев.

По мнению эксперта, мэр переизбирался, потому что партия «Слуга народа» выдвинула технического кандидата. Однако в этот момент у Кличко не было президентских амбиций, убежден политолог.

«И особенно вспомните речь, которую Виталий Владимирович сказал на прошлой неделе: что такого при (экс-президенте Викторе. — Прим. ФАН) Януковиче не было, что у меня хорошие западные партнеры, друзья, которые вам сейчас покажут кузькину мать», — указал Бизяев.

Накануне Кличко пожаловался на давление со стороны центральной власти. Он рассказал об обысках в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», в департаментах земельных ресурсов и социальной политики. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Кличко постоянно ему «названивает».