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новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
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Армия
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Политолог Бизяев объяснил, почему власть переизбрала Кличко мэром Киева

Политика
Политолог Бизяев объяснил, почему власть переизбрала Кличко мэром Киева
facebook.com  /  Vitaliy.Klychko

Киев, 22 мая. Руководство Незалежной фактически переизбрало на пост мэра столицы Виталий Кличко, считает украинский политолог Руслан Бизяев.

По мнению эксперта, мэр переизбирался, потому что партия «Слуга народа» выдвинула технического кандидата. Однако в этот момент у Кличко не было президентских амбиций, убежден политолог.

«И особенно вспомните речь, которую Виталий Владимирович сказал на прошлой неделе: что такого при (экс-президенте Викторе. — Прим. ФАН) Януковиче не было, что у меня хорошие западные партнеры, друзья, которые вам сейчас покажут кузькину мать», — указал Бизяев.

Накануне Кличко пожаловался на давление со стороны центральной власти. Он рассказал об обысках в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», в департаментах земельных ресурсов и социальной политики. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Кличко постоянно ему «названивает».

украина кличко бизяев
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Все новости / Политика / Политолог Бизяев объяснил, почему власть переизбрала Кличко мэром Киева
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