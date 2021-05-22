Трезеге не исключил, что Россия и Франция сыграют в финале Евро-2020

Санкт-Петербург, 22 мая. Экс-форвард туринского «Ювентуса» Давид Трезеге поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.

Чемпион мира и Европы Давид Трезеге 22 мая доставил в Санкт-Петербург Кубок Анри Делоне. Он рассказал, что в пятый раз приехал в Северную столицу и назвал город «прекрасным». Более того, Трезеге допустил, что сборная России может сыграть с Францией в финале Евро-2020.

Стоит отметить, что в Петербурге Кубок Анри Делоне пробудет два дня. Все желающие сфотографироваться с трофеем уже завтра смогут сделать это абсолютно бесплатно. Кубок будет находиться в Парке футбола на Заячьем острове.

Ранее защитник сборной России Марио Фернандес досрочно завершил тренировку команды в Новогорске. Занятие стало для игроков последним перед вылетом в Австрию.