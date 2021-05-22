Алла Духова объяснила, почему Филипп Киркоров забрал дочь из «Тодеса»

Москва, 22 мая. Худрук «Тодеса» Алла Духова в шоу Леры Кудрявцевой рассказала, почему певец Филипп Киркоров решил забрать дочь из самого известного в России танцевального коллектива.

Художественная руководительница «Тодеса» стала участницей нового выпуска шоу НТВ «Секрет на миллион», где объяснила, почему король российской эстрады отказался, чтобы его дочь Аллу-Викторию обучали в знаменитом коллективе.

Гостья шоу призналась, что через ее студию прошло много детей именитых звезд. В ее школе учились танцевать наследники Александра Реввы, Жасмин, Ани Лорак. В какой-то момент свою дочь привел и Киркоров. Однако прозанималась девочка под руководством Духовой совсем недолго.

«Рано ушли. Филипп пришел как-то на репетицию: «Аллюся, скажи, способная она или нет?» Посмотрел, прошел месяц или два [с начала занятий]: «Что-то эта девочка лучше делает». Я говорю: «Филь, она же только начала». У него такие завышенные требования, решил развивать в другом направлении», — объяснила решение Киркорова артистка.

Она также поделилась, что недавно к ней привел своих детей певец Сергей Лазарев. Одной из самых ярких учениц ее школы является дочь примадонны Аллы Пугачевой. Духова призналась, что навсегда запомнила момент, когда певица приходила к ней выяснять, почему Орбакайте не выступает в первых рядах.