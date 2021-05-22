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22 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
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Алла Духова объяснила, почему Филипп Киркоров забрал дочь из «Тодеса»

Шоу-бизнес
Алла Духова объяснила, почему Филипп Киркоров забрал дочь из «Тодеса»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 22 мая. Худрук «Тодеса» Алла Духова в шоу Леры Кудрявцевой рассказала, почему певец Филипп Киркоров решил забрать дочь из самого известного в России танцевального коллектива.

Художественная руководительница «Тодеса» стала участницей нового выпуска шоу НТВ «Секрет на миллион», где объяснила, почему король российской эстрады отказался, чтобы его дочь Аллу-Викторию обучали в знаменитом коллективе.

Гостья шоу призналась, что через ее студию прошло много детей именитых звезд. В ее школе учились танцевать наследники Александра Реввы, Жасмин, Ани Лорак. В какой-то момент свою дочь привел и Киркоров. Однако прозанималась девочка под руководством Духовой совсем недолго.

«Рано ушли. Филипп пришел как-то на репетицию: «Аллюся, скажи, способная она или нет?» Посмотрел, прошел месяц или два [с начала занятий]: «Что-то эта девочка лучше делает». Я говорю: «Филь, она же только начала». У него такие завышенные требования, решил развивать в другом направлении», — объяснила решение Киркорова артистка.

Она также поделилась, что недавно к ней привел своих детей певец Сергей Лазарев. Одной из самых ярких учениц ее школы является дочь примадонны Аллы Пугачевой. Духова призналась, что навсегда запомнила момент, когда певица приходила к ней выяснять, почему Орбакайте не выступает в первых рядах.

киркоров кудрявцева духова
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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Духова объяснила, почему Филипп Киркоров забрал дочь из «Тодеса»
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