Украинский публицист оценил вероятность заключения Медведчука в тюрьму

Киев, 22 мая. Главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вряд ли посадят в тюрьму. Так считает киевский публицист Игорь Лесев.

По словам эксперта, киевские власти должны позволить Медведчуку эмигрировать. Это является лучшим вариантом для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы решить эту ситуацию. Повесить любые обвинения на сбежавшего из страны политика проще. Так сделали с экс-президентом Виктором Януковием и бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, пишет издание «Украина.ру».

«Бизнес и так у Медведчука на территории Украины весь заморожен и частично уже отжат», — пояснил Лесев.

Если глава ОПЗЖ все же останется на Украине, то репутация Зеленского серьезно пострадает, заключил публицист.

Ранее правозащитник Владимир Чемерис рассказал, зачем президент страны устроил преследование Медведчука.