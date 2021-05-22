Пентагон в ближайшее время получит прототип электромашины разведки

, 22 мая. Минобороны США стремится получить для войск разведывательный автомобиль на электрической тяге, заметили западные СМИ.

Сотрудники американского предприятия General Dynamics планируют показать 8 июня прототип электромобиля. Он создается в рамках программы eLRV для сухопутных сил армии Соединенных Штатов. Демонстратор разработан на гибридной системе, пишет военный эксперт издания Defense News.

Командование ВС США интересуется, как будет осуществляться подзарядка электрических систем в условиях боевых действий и в сложных условиях. Пентагон намерен внедрить подобные машины в разведывательные бригады. Предполагается, что переход на электротягу даст ряд преимуществ: повышенный запас хода, мобильность, снижение шума, повышение срока эксплуатации машин.

Минобороны США ранее бросило все силы на производство фрегатов с ракетным вооружением. Также СМИ узнали о секретной армии Соединенных Штатов, передает сайт 360tv.ru.