Анастасия Решетова намекнула фанатам на национальность нового возлюбленного

Нур-Султан, 22 мая. Расставшаяся с Тимати Анастасия Решетова отправилась на день рождения друга в Казахстан, где снялась в новой фотосессии. Пользователи увидели в снимках модели намеки о замужестве.

Решетова отдыхает от трудовых будней в Казахстане. Модель устроила традиционную фотосессию в отпуске. Если раньше знаменитость радовала подписчиков снимками в костюмах восточных красавиц, то сейчас бывшая девушка Тимати «принялась» за национальные наряды Казахстана.

Она выложила эффектные кадры на фоне гор и необъятных зеленых полей. Решетова предстала в свадебном наряде, ключевым элементом которого является головной убор саукеле, пишет «Вечерняя Москва».

«Именно такой свадебный саукеле надевают на свадьбу и носят по праздникам в первый год после замужества, а также этот головной убор является символом начала нового этапа», — подписала публикацию звезда.

Пользователи, которые давно пытаются выяснить, с кем же сейчас встречается модель, в шутку предположили, что ее новый избранник — казах, а не чеченец, как считалось ранее.

«Он не чеченец, а казах», — отметил подписчик, с мнением которого согласились в комментариях.

День рождения друга посетил также Тимати. Бывших любовников заметили в одной компании, но за столом родители Ратмира сидели порознь.