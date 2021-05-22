Школьника из Ростова подозревают в домогательствах к десятилетнему мальчику

Ростов-на-Дону, 22 мая. Восьмиклассник одной из ростовских школ совершил действия сексуального характера в отношении третьеклассника.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Портовой. В отношении подростка возбуждено уголовное по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

В настоящее время школьник задержан и находится под домашним арестом. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Следственный комитет Ростовской области взял на контроль расследование дела.

Школьник лишился телефона во время игры на детской площадке в Петербурге, сообщал ФАН. Общий ущерб составил 5 тыс. рублей.