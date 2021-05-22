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22 мая 20:10
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новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
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Школьника из Ростова подозревают в домогательствах к десятилетнему мальчику

  /   Обновлено: 22 мая 2021 19:33
Происшествия
Школьника из Ростова подозревают в домогательствах к десятилетнему мальчику
 /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Ростов-на-Дону, 22 мая. Восьмиклассник одной из ростовских школ совершил действия сексуального характера в отношении третьеклассника.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Портовой. В отношении подростка возбуждено уголовное по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего».

В настоящее время школьник задержан и находится под домашним арестом. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Следственный комитет Ростовской области взял на контроль расследование дела.

Школьник лишился телефона во время игры на детской площадке в Петербурге, сообщал ФАН. Общий ущерб составил 5 тыс. рублей.

ростов детская площадка действия сексуального характера
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