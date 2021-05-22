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22 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
Все новости

Экспорт российской нефти сократился в первом квартале 2021 года

Экономика
Экспорт российской нефти сократился в первом квартале 2021 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 мая. В первом квартале из России было экспортировано 50,8 млн тонн нефти, и это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Объем добычи черного золота также снизился. За первые три месяца текущего года было добыто 124,9 млн тонн, что на 11% меньше, чем было в прошлом. Таким образом, на долю поставок за границу пришлось 40,7% от общего объема добычи.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки в 2021 году, что станет рекордным увеличением спроса за всю историю, сообщил ранее глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри. По мнению финансиста, цена на нефть при этом может достичь 80 долларов за баррель.

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