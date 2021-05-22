Экспорт российской нефти сократился в первом квартале 2021 года

Москва, 22 мая. В первом квартале из России было экспортировано 50,8 млн тонн нефти, и это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Объем добычи черного золота также снизился. За первые три месяца текущего года было добыто 124,9 млн тонн, что на 11% меньше, чем было в прошлом. Таким образом, на долю поставок за границу пришлось 40,7% от общего объема добычи.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки в 2021 году, что станет рекордным увеличением спроса за всю историю, сообщил ранее глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри. По мнению финансиста, цена на нефть при этом может достичь 80 долларов за баррель.