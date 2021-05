Опра Уинфри рассказала об изнасиловании двоюродным братом

Лос-Анджелес, 22 мая. Известная журналистка Опра Уинфри призналась, что стала жертвой насилия в юном возрасте. Она заявила о принуждении к интиму со стороны кузена в девять лет.

Долгие годы, подобно другим популярным звездам, журналиста Опра Уинфри хранила страшную тайну о надругательстве со стороны родственника. Звезда стала ведущей интервью-сериала The Me You Can't See, выходящего на платформе Apple TV+. В рамках программы она призналась, что в девять лет подверглась насилию со стороны двоюродного брата.

Телеведущая эмоционально рассказала, что родственник после первого раза насиловал ее еще несколько лет. Она со слезами вспомнила ужас тех дней, когда еще не понимала, что с ней происходит и что вытворяет ее кузен.

«В девять и десять, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс, я не знала, откуда берутся младенцы, я даже не знала, что со мной происходит. И я хранила этот секрет. И я просто согласилась с этим», — эмоционально призналась телеведущая.

Она также подчеркнула, что девочкам в этом мире приходится очень тяжело, им необходимо уметь защитить себя от мужчин.

В мире российского шоу-бизнеса тоже недавно произошел подобный скандал. Актриса Елена Проклова заявила, что подвергалась домогательствам в 15 лет со стороны именитого актера, который уже умер.