Опра Уинфри рассказала об изнасиловании двоюродным братом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
Все новости
22 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
Все новости

Опра Уинфри рассказала об изнасиловании двоюродным братом

Шоу-бизнес
Опра Уинфри рассказала об изнасиловании двоюродным братом
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Лос-Анджелес, 22 мая. Известная журналистка Опра Уинфри призналась, что стала жертвой насилия в юном возрасте. Она заявила о принуждении к интиму со стороны кузена в девять лет.

Долгие годы, подобно другим популярным звездам, журналиста Опра Уинфри хранила страшную тайну о надругательстве со стороны родственника. Звезда стала ведущей интервью-сериала The Me You Can't See, выходящего на платформе Apple TV+. В рамках программы она призналась, что в девять лет подверглась насилию со стороны двоюродного брата.

Телеведущая эмоционально рассказала, что родственник после первого раза насиловал ее еще несколько лет. Она со слезами вспомнила ужас тех дней, когда еще не понимала, что с ней происходит и что вытворяет ее кузен.

«В девять и десять, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс, я не знала, откуда берутся младенцы, я даже не знала, что со мной происходит. И я хранила этот секрет. И я просто согласилась с этим», — эмоционально призналась телеведущая.

Она также подчеркнула, что девочкам в этом мире приходится очень тяжело, им необходимо уметь защитить себя от мужчин.

В мире российского шоу-бизнеса тоже недавно произошел подобный скандал. Актриса Елена Проклова заявила, что подвергалась домогательствам в 15 лет со стороны именитого актера, который уже умер.

насилие звезды опра уинфри
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Шоу-бизнес / Опра Уинфри рассказала об изнасиловании двоюродным братом
Рейтинг@Mail.ru