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22 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
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Дочь Ларисы Гузеевой едва не оказалась в инвалидном кресле

  /   Обновлено: 22 мая 2021 19:24
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой едва не оказалась в инвалидном кресле
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 22 мая. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла сложную операцию на ноге. Несколько месяцев девушка не могла ступить и шагу, но теперь она снова может ходить.

Бухарова неудачно упала несколько месяцев назад. Она порвала задние крестообразные связки на ноге, в результате чего ей потребовалась операция. Гузеева подключила лучших врачей Москвы, чтобы ее дочь снова встала на ноги. Девушка едва не оказалась в инвалидном кресле.

«Одна из самых сложных операций — что касается коленных суставов. Оперировал лучший доктор в Москве, были прекрасные реабилитологи, научили меня заново ходить», — поделилась девушка в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!».

Дочь Ларисы Гузеевой едва не оказалась в инвалидном кресле
НТВ  / Prt Scr / ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ

Это далеко не единственное несчастье, которое настигло дочь именитой артистки. Так, полгода назад Бухарова перенесла хирургическое вмешательство: ей делали пластику носа, исправляли перегородку. Также девушка страдала от анорексии и булимии. А два года назад у нее обнаружили кисту яичника. После приема гормонов Бухарова заметно поправилась и признавалась, что недовольна своей фигурой.

У Гузеевой есть старший сын Георгий от грузинского актера Кахи Толордава. 19 апреля актриса трогательно поздравила наследника с днем рождения.

дети здоровье гузеева
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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Ларисы Гузеевой едва не оказалась в инвалидном кресле
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