Дочь Ларисы Гузеевой едва не оказалась в инвалидном кресле

Москва, 22 мая. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла сложную операцию на ноге. Несколько месяцев девушка не могла ступить и шагу, но теперь она снова может ходить.

Бухарова неудачно упала несколько месяцев назад. Она порвала задние крестообразные связки на ноге, в результате чего ей потребовалась операция. Гузеева подключила лучших врачей Москвы, чтобы ее дочь снова встала на ноги. Девушка едва не оказалась в инвалидном кресле.

«Одна из самых сложных операций — что касается коленных суставов. Оперировал лучший доктор в Москве, были прекрасные реабилитологи, научили меня заново ходить», — поделилась девушка в разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!».

НТВ / Prt Scr / ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ

Это далеко не единственное несчастье, которое настигло дочь именитой артистки. Так, полгода назад Бухарова перенесла хирургическое вмешательство: ей делали пластику носа, исправляли перегородку. Также девушка страдала от анорексии и булимии. А два года назад у нее обнаружили кисту яичника. После приема гормонов Бухарова заметно поправилась и признавалась, что недовольна своей фигурой.

У Гузеевой есть старший сын Георгий от грузинского актера Кахи Толордава. 19 апреля актриса трогательно поздравила наследника с днем рождения.