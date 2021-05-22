Журналист из Чили рассказал, возможен ли распад Украины

Киев, 22 мая. Страны не должны обязательно разваливаться физически, если есть высокая степень развала внутри, заявил живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский.

По его словам, относительно Украины часто звучит мысль, что государство должно развалиться под грузом политических, экономических и межэтнических проблем. Однако никто не ставит вопрос, что условная Колумбия должна развалиться, если в регионе этих проблем не меньше, добавил эксперт.

Яснский отметил, что в Латинской Америке выстроено четко разделенное классовое общество, где легко предсказать невозможность будущего для людей, которые родились не в той семье или не в том квартале одного и того же города.

«Я думаю, что тема постоянных социальных конфликтов в Латинской Америке — это дичайшая социальная несправедливость, которую трудно себе представить из европейских или даже из российских реалий, хотя и здесь тоже капитализм и хватает несправедливости», — подчеркнул журналист.

По его мнению, что касается Украины, то «свободные демократические СМИ» сработали крайне профессионально, и у большинства граждан страны еще слишком много иллюзий о каком-то правильном и некоррумпированном капитализме.

Ранее политолог Алексей Якубин заявил, что курс Украины на деолигархизацию только ухудшит положение дел в государстве.