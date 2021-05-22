Полиция проверит информацию о преследовавшем школьницу жителе Краснодара

Краснодар, 22 мая. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мужчина преследовал несовершеннолетнюю.

Ролик был опубликован в социальных сетях. На них видно, что в одном из многоквартирных домов на улице Промышленной гражданин идет по пятам за девочкой, зашедшей в подъезд. Неизвестный при этом прятался под лестницей.

Подозрительным мужчиной заинтересовались в полиции. Стражи порядка намерены установить личность и мотивы неизвестного. Для этого организована полицейская проверка.

Сахалинскому педофилу, обвиняемому в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, грозит пожизненное заключение. Следствию удалось доказать, что обвиняемый причастен к другим преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщало издание Deita.