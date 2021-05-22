Жена Артема Осипова объяснила, почему не ревнует актера из-за поцелуев в кино

Москва, 22 мая. Жена Артема Осипова на шоу комедианта Максима Галкина «Сегодня вечером» рассказала о том, как относится к сценам поцелуев с участием супруга во время съемок сериалов и фильмов.

Осипов вместе с супругой стали участниками программы Галкина, где была поднята тема современных секс-символов. Звезда российских фильмов живет в браке с юристом Маргаритой вот уже десять лет. В студии он рассказал трогательную историю их знакомства.

Актер признался, что перед Новым годом ездил по делам по Москве и случайно встретил знакомых. Актер остановился поздороваться и увидел будущую жену. Осипов отметил, что сразу заприметил девушку, однако познакомились они позже, что тоже вышло абсолютно случайно.

Галкин в студии задал вопрос, ревнует ли Осипова мужа из-за поцелуев в кино. Избранница артиста ответила как настоящий юрист, вызвав усмешку в зале правильностью высказывания

«Прекрасно [отношусь]. Я никак не отношусь. Не ревную к экранным героиням. Я очень боялась этого, но, к счастью, не ревную. Я настолько уверенна в себе — где я, а где они», — искренне объяснила свою позицию супруга звезды.

Во время шоу Галкин тоже решил произвести впечатление на приглашенных гостей. После беседы с сербским актером Милошем Биковичем, юморист исполнил песню на его родном языке, чем вызвал восторг у участников программы.