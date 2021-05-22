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22 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
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Жена Артема Осипова объяснила, почему не ревнует актера из-за поцелуев в кино

Шоу-бизнес
Жена Артема Осипова объяснила, почему не ревнует актера из-за поцелуев в кино
instagram.com  /  @osipovart

Москва, 22 мая. Жена Артема Осипова на шоу комедианта Максима Галкина «Сегодня вечером» рассказала о том, как относится к сценам поцелуев с участием супруга во время съемок сериалов и фильмов.

Осипов вместе с супругой стали участниками программы Галкина, где была поднята тема современных секс-символов. Звезда российских фильмов живет в браке с юристом Маргаритой вот уже десять лет. В студии он рассказал трогательную историю их знакомства.

Актер признался, что перед Новым годом ездил по делам по Москве и случайно встретил знакомых. Актер остановился поздороваться и увидел будущую жену. Осипов отметил, что сразу заприметил девушку, однако познакомились они позже, что тоже вышло абсолютно случайно.

Галкин в студии задал вопрос, ревнует ли Осипова мужа из-за поцелуев в кино. Избранница артиста ответила как настоящий юрист, вызвав усмешку в зале правильностью высказывания

«Прекрасно [отношусь]. Я никак не отношусь. Не ревную к экранным героиням. Я очень боялась этого, но, к счастью, не ревную. Я настолько уверенна в себе — где я, а где они», — искренне объяснила свою позицию супруга звезды.

Во время шоу Галкин тоже решил произвести впечатление на приглашенных гостей. После беседы с сербским актером Милошем Биковичем, юморист исполнил песню на его родном языке, чем вызвал восторг у участников программы.

актер галкин осипов
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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Артема Осипова объяснила, почему не ревнует актера из-за поцелуев в кино
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