Он всегда правдив в своей игре: режиссер Роман Каримов об актере Дмитрии Богдане

Москва, 23 мая. Российский актер театра и кино Дмитрий Богдан сегодня празднует свой 36-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Роман Каримов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом в фильме «Черная вода».

«При первом знакомстве складывается впечатление, что он эдакий хитрец, а на самом деле его сущность абсолютно другая. Он может играть полных негодяев, но в жизни — очень приятный и обаятельный человек. Помню, как, даже несмотря на то, что не хватало времени выспаться, мы с ним перед каждым съемочным днем, едва проснувшись, садились за еще сырой сценарий и переписывали его. Я мог положиться на Дмитрия», — сообщил режиссер.

Роман Каримов рассказал о наиболее ярких и ценных, на его взгляд, чертах актера.

«У него очень крутая самоирония. Он — один из самых сильных профессионалов, которых я видел в своей жизни. Он всегда правдив в своей игре и существует с легкой иронией над материалом. Обычно люди излишне стараются, пробуют передать суть сценария. Он же сосредоточен на достоверности, не пытается ублажать зрителя», — пояснил собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Mary Gorodnichaya

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Пусть мир оценит его талант в той степени, в которой он им обладает, и предоставит соответствующие возможности. Сейчас очевидно, что ему предлагают недостаточно масштабных ролей. Он заслуживает спектра вариантов, из которого может выбирать, а не узкого пространства, где приходится искать возможности», — подытожил Роман Каримов.

Ранее режиссер Ольга Субботина через ФАН поздравила с днем рождения актера Александра Пескова.