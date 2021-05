Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая

В мае 2021 года Индия и Европейский союз возобновили переговоры об инвестиционно-торговом соглашении после восьмилетнего перерыва. После этого парламент ЕС немедленно отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем, переговоры по которому велись на протяжении последних семи лет. Одновременно с этим, Брюссель и Нью-Дели объявили о создании всеобъемлющего партнерства по поддержке проектов современной связи в Индии и других странах. Подробнее о том, как будет развиваться сотрудничество Европейского союза и Индии, расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Европейский Союз и Индия

В начале мая премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие во встрече лидеров Индии и ЕС, которая проходила в гибридном формате с участием руководителей всех 27 государств-членов ЕС, а также Председателя Европейского Совета и Европейской комиссии.

В заявлении, опубликованном Канцелярией премьер-министра, говорится, что это был первый случай, когда ЕС провел встречу с Индией в формате ЕС+27. Инициатором встречи выступила Португалия, председательствующая в Совете Европейского Союза.

Участники встречи отметили растущее сближение позиций по региональным и глобальным вопросам, включая борьбу с терроризмом, кибербезопасность и сотрудничество на море. Была признана важность свободного, открытого, инклюзивного и основанного на правилах Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры достигли договоренности о тесном взаимодействии в регионе, в том числе в контексте Инициативы Индии по Индо-Тихоокеанскому океану и новой стратегии ЕС по Индо-Тихоокеанскому региону.

India EU Summit: 27 EU nation leaders gather in Portugal: The summit's focus will be on making sure the two vaccine-producing powerhouses can maintain global supplies and monitoring the spread of variants, as well ... https://t.co/i2ljT5QVNA #guestpost #europeannews #europenews pic.twitter.com/3miXS1TIJl — @network_easy (@Network_Easy) May 10, 2021

Участники встречи приветствовали решение возобновить переговоры между Индией и ЕС по сбалансированным и всеобъемлющим соглашениям о свободной торговле и инвестициях. Переговоры как по торговым, так и по инвестиционным соглашениям будут вестись параллельно с намерением добиться скорейшего единовременного заключения обоих соглашений.

Индия и ЕС также объявили о создании специальных диалогов по вопросам ВТО, сотрудничества в области регулирования, доступа к рынкам и устойчивости цепочек поставок. Задача этих инициатив — углубить и еще больше диверсифицировать экономическое взаимодействие.

Одновременно со встречей лидеров был организован деловой круглый стол Индия — Европейский Союз, посвященный перспективам сотрудничества в области климата, цифровых технологий и здравоохранения.

Speaking at the Closing Session of India-EU Business Round Tablehttps://t.co/GiL1b9RN4R — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 8, 2021

Сотрудничество по подключению

На встрече ЕС+27, Индия и Европейский союз объявили о создании всеобъемлющего партнерства по поддержке проектов современной связи в Индии и других странах и регионах, таких как Африка, Центральная Азия и Индо-Тихоокеанский регион.

Партнерство охватывает цифровой, энергетический, транспортный и межличностный секторы. Оно направлено на объединение ресурсов, норм и опыта для удовлетворения потребностей следующего поколения устойчивой и качественной инфраструктуры.

Сотрудничество по подключению Индии и ЕС призывает к разработке «совместного видения и согласованной дорожной карты для выхода за рамки технологий 5G» и содействию «открытому, более безопасному, устойчивому, совместимому, экологически чистому и справедливому доступу к облачным сервисам».

India and the European Union announced a ‘Comprehensive Connectivity Partnership’ to support “resilient and sustainable connectivity projects” in India and other nations and regions such as Africa, Central Asia, and the Indo-Pacifichttps://t.co/uNotcxQYUq

# #FTI #BRI #trade — EuropeIndiaCentre4BI (@EuropeIndiaCBI) May 21, 2021

Предусмотрено создание «устойчивых, безопасных и соответствующих стандартам сетей, активизация сотрудничества по снижению сетевых рисков и активизация совместных усилий по содействию открытому, свободному, стабильному и безопасному киберпространству».

Партнерство по подключению современной связи охватывает и создание условий для стимулирования цифровых инвестиций между Индией и ЕС, использование возможностей для улучшения трансграничных платежей, включая денежные переводы.

В документе о партнерстве говорится:

«В целях содействия крупномасштабным частным инвестициям в устойчивую связь обе стороны выражают свою приверженность внедрению соответствующих международных стандартов, обеспечению равных условий для компаний и обеспечению взаимного доступа на рынки».

Торговое соглашение

На встрече лидеров Индии и ЕС обе стороны договорились возобновить переговоры отдельно по вопросам торговли, инвестиций и географических указаний, которые ранее были частью одной торговой сделки. Предыдущие переговоры о торговом соглашении между ЕС и Индией были заморожены в 2013 году после 6 лет обсуждения из-за таких разногласий, как снижение тарифов, патентная защита, безопасность данных и право индийских специалистов работать в Европе.

#India and #EuropeanUnion (EU) have agreed to resume #negotiations for a comprehensive #FreeTradeAgreement (FTA) that were launched in 2007 and suspended back in 2013.https://t.co/fw1qDXhDvi — Fibre2Fashion (@fibre2fashion) May 10, 2021

Решение преобразовать зашедшее в тупик двустороннее торговое и инвестиционное соглашение в три отдельные сделки поможет скорейшему подписанию, по крайней мере, инвестиционной части.

Торговля сейчас является более сложной проблемой, чем в 2013 году, когда переговоры сорвались, сказал Бисваджит Дхар, профессор экономики в JNU.

«Ранее со стороны правительства не было никаких политических обязательств по защите отрасли. Прямо сейчас существует политическая приверженность в рамках таких инициатив, как Атманирбхар Бхарат (Самодостаточная Индия) и схемы стимулирования, связанные с производством», — отметил он.

The EU could benefit from negotiations on separate trade and investment pacts with India https://t.co/eFQ0fN843w — ExBulletin (@ExBulletinUk) May 9, 2021

Исследование, проведенное Европейским парламентом в 2020 году, показало, что выгоды от торговой сделки с Индией для Европейского Союза составляют до 8,5 млрд евро (10,2 млрд долларов), хотя оценка была сделана до выхода из блока Великобритании. В том же году на долю ЕС пришлось 96 миллиардов евро (117 миллиардов долларов) торговли товарами и услугами, что составляет 11% от общего объема торговли Индии, сразу после Китая и США.

Инвестиции

Министерство финансов, правительство Индии и Европейский инвестиционный банк подписали контракт на сумму 150 миллионов евро для строительства железнодорожного метро в Пуне.

Metro projects in #India receive a boost as @EIB signs an agreement with the Government of India to provide two loans worth EUR150 million each for the #Kanpur and #Pune #metro projects. Read more: https://t.co/2n3l9dZYSP pic.twitter.com/elEJcnSN4D — Global Mass Transit (@GMT_Research) May 17, 2021

После налоговых споров между Cairn и Vodafone Европейский Союз находится под сильным давлением со стороны стран-участниц, чтобы заключить высококачественное инвестиционное соглашение с Индией, которое защитит их инвестиции в Индию и будет включать в себя реальный механизм урегулирования споров между инвесторами и государством, против которого выступает Индия.

Партнерство будет включать в себя поддержку CITI (Инвестиции в города для инноваций, интеграции и поддержания) реализации миссии «Умный город» в Индии, проект «Умный город Варанаси», вклад в индийский правительственный инструментарий (политика, технологии, экономика) для развертывания передовых цифровых сетевых технологий в Индии и сотрудничество между ЕС и Индийской организацией космических исследований.

Альтернатива Китаю

Китайские эксперты уверены: этот проект получил жизнь как попытка найти альтернативу Пекину.

«То, что Индия и Европа возобновили торговые переговоры на фоне ухудшения отношений между Китаем и ЕС, указывает на желание уравновесить Китай, хотя обе стороны надеются на восстановление экономики за счет расширения партнерства», — сказал в интервью Global Times Тянь Гуанцян, помощник научного сотрудника Национального института международной стратегии Китайской академии социальных наук.

China Focus: India put on table by EU as 'backup plan' for trade; sidelining China only 'wishful thinking' - Global Times - https://t.co/UUengEvTdK https://t.co/DX6uoyAvWy — The Edge Malaysia (@theedgemalaysia) May 10, 2021

Подтверждением этому служит тот факт, что вскоре после саммита с участием Индии парламент ЕС отказался одобрить инвестиционный пакт с Китаем.

В декабре 2020 года ЕС и Китай подписали новое инвестиционное соглашение, призванное гарантировать стабильные условия для торговли и инвестиций на рынках друг друга. Документ был подписан после семи лет переговоров.

Для того, чтобы он вступил в силу, требовалась ратификация государств-членов ЕС и Европейского парламента. Однако в резолюции, принятой на этой неделе, было указано, что любое рассмотрение Европейским парламентом соглашения с Китаем, а также любое его обсуждение депутатами Европарламента, «будет справедливо заморожено» из-за китайских санкций.

Будущее европейско-индийских отношений

Европейский союз — крупнейший экономический партнер Индии, с примерно сбалансированной двусторонней торговлей в размере 115,6 млрд. долл. США (2018–19 гг.) и второе по величине направление индийского экспорта (14% от общего объема).

За последнее десятилетие доля ЕС в потоке иностранных инвестиций в Индию увеличилась с 8% до 18%, что делает его крупнейшим инвестором в страну с общим объемом инвестиций в 75,8 млрд евро в 2019 году. В Индии присутствует около 6000 европейских компаний.

Стороны больше не рассматривают вариант заключения единого торгового и инвестиционного соглашения, они будут вести переговоры по двум соглашениям одновременно, но по отдельности. Теоретически это должно облегчить ведение переговорного процесса.

Выйдя из Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) и столкнувшись с экономическими трудностями пандемии, Индия стремится заключать подобные соглашения, что нашло отражение в решении о расширении торгового партнерства с Великобританией.

Коль скоро торговая и инвестиционная части соглашения разделены, а основные препятствия для заключения сделки с ЕС были сосредоточены в ее торговой части, вполне возможно, что Индии удастся капитализировать растущую напряженность в отношениях США и Китая, которая заставляет Европу замораживать связи с Пекином.