Проект Неом: как Саудовская Аравия стала новатором в сфере градостроительства

Власти Саудовской Аравии всерьез намерены «слезть с нефтяной иглы» и уделить внимание диверсификации экономики и развитию сектора услуг. Футуристический проект Неом как раз может предоставить множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26 500 км².

В рамках проекта помимо прочего планируется строительство умного города The Line, в котором не будет дорог, машин и шумных дорожных развязок. Мегаполис будет построен с нуля и станет моделью «идеального города будущего».

Когда проект Неом будет реализован и почему он является уникальным — разбиралась международная редакция ФАН.

Взгляд в будущее

Намерение создать туристический район будущего под названием Неом было объявлено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде еще 24 октября 2017 года. Тогда он сказал, что проект будет функционировать вне зависимости от «существующей государственной системы», с собственным налоговым и трудовым законодательством и «автономной судебной системой».

An aerial view of Ras Alsheikh Hamid, #tabuk region in #SaudiArabia this is one of the many sites where the soon to be built #neom city devolpment will take place.

I didn’t expect Saudi Arabia to look like this, did you?

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Credits: @KMijlof

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Visit us at https://t.co/eE9VdOyjxb pic.twitter.com/0ZKfNhW17A — People Of Saudi Arabia (@pplofKSA) December 30, 2018

Согласно плану, Неом будет располагаться в провинции Табук — на территории общей площадью 26 500 км² на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, вдоль побережья Красного моря. Район станет одним из знаковых мегапроектов, подчеркивающих стремление наследного принца диверсифицировать экономику королевства, снизить зависимость от нефти и развить сектор услуг. Все это укладывается в рамки программы Vision 2030. Ожидается, что к 2030 году туристический сектор футуристического района внесет 16 миллиардов долларов в ВВП страны.

Первый этап строительства кластера планируется завершить к 2025 году. Проект был поддержан и профинансирован Саудовским государственным инвестиционным фондом в размере 500 миллиардов долларов США. Экс-президент и генеральный директор Siemens AG Клаус Кляйнфельд был назначен первоначальным руководителем проекта. С августа 2018 года его место занял Надхми Аль Наср, бывший исполнительный вице-президент по вопросам администрации и финансов в Научно-технологическом университете имени короля Абдаллы.

Топоним «Неом» был образован из двух слов. Первые три буквы представляют собой древнегреческий префикс нео, что означает «новый». Четвертая буква взята из аббревиатуры арабского слова «мустакбаль» (مستقبل), которое переводится как «будущее».

Реализация не за горами

Если кажется, что футуристические города из фантастических фильмов будут возведены в далеком будущем, то это не так. Открытие первого отеля в рамках саудовского проекта Неом запланировано на конец 2022 года, сообщил руководитель сектора туризма района будущего Эндрю МакЭвой в интервью изданию The National News.

Saudi Arabia's $500bn futuristic Neom mega-city to open first hotels by end of 2022, tourism head says at #ATMDubai https://t.co/0UgdjGVpXX — The National (@TheNationalNews) May 19, 2021

Как отметил представитель проекта в ходе выставки Arabian Travel Market 2021, Неом планирует принять около миллиона посетителей уже к 2025 году и пять миллионов — к 2030 году. В футуристическом районе планируется открытие до 15 отелей в год в период с 2023 по 2025 год, а затем темпы увеличатся до 20–30 отелей ежегодно.

«Сейчас мы находимся в процессе. Мы начинаем развивать наши первые объекты. К концу следующего года (к 2022 году — прим. ред.) начнут появляться наши первые отели, ведется большое строительство. Первые отели откроются к концу следующего года», — сообщил Эндрю МакЭвой.

Руководитель сектора туризма Неома сообщил, что проект стремится привлечь посетителей разного уровня достатка, поэтому там будут как четырехзвездочные, так и пятизвездочные отели. Эндрю МакЭвой также добавил, что представители проекта ведут переговоры с крупными гостиничными брендами и уже близки к завершению согласования всех деталей.

#NEOM will be at the forefront of shaping new digital frontiers and THE LINE is set to be the first digitally sustainable city, with its own “digital air” based around 5G technology.



Welcome to the Future of Technology & Digital. This is NEOM.#DiscoverNEOM pic.twitter.com/yvsDkpbNux — NEOM (@NEOM) April 13, 2021

«Мы не просто место для отдыха на солнце и море. У нас будет полное сочетание того, что я называю «экономикой посетителей»: от корпоративных туристов до людей, которые отправляются в приключенческую поездку или отпуск», — уточнил Эндрю МакЭвой.

Представитель футуристического проекта подчеркнул, что на протяжении круглого года посетители смогут заниматься сноркелингом, дайвингом и кайтсерфингом, а также устраивать пешие прогулки и кататься на горных велосипедах.

МакЭвой отметил, что у берегов строящегося Неома есть 39 островов, 10 из которых будут развиваться «со временем». По его словам, уже в 2022 году число посетителей огромного района приблизительно составит от 20 000 до 50 000 человек.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая нарушила глобальную торговлю и вынудила правительства закрывать границы, работа над Неомом лишь ускорилась. Ожидается, что все работы будут завершены в срок.

Суперпроект построен на четырех столпах: аутентичности наследия, регенерации окружающей среды, арабского гостеприимства и передовых технологий.

«Мы все смотрели «Звездные войны» и «Аватар», и я думаю, что это будет буквально научная фантастика, воплощенная в жизнь», — заключил МакЭвой.

Head of the #tourism sector in NEOM:

We are working on opening the first hotels #NEOM By the end of 2022, we will open up to 15 hotels annually between 2023 and 2025 . pic.twitter.com/LXwZbPFG7E — مؤيد محجوب Moaid Mahjoub (@moaidmahjoub) May 21, 2021

The Line

В январе наследный принц Саудовской Аравии объявил о возведении города будущего The Line — он будет выглядеть как 170-километровая линия с сообществами, где не будет автомагистралей, улиц и машин. Согласно проекту, который представил Мухаммад бин Салман, город станет домом для миллиона человек и создаст 380 тысяч рабочих мест.

Город будущего расположится на трех уровнях. На поверхности будут построены жилые дома и вся необходимая для жизни инфраструктура: школы, больницы, парки и места отдыха. На первом подземном уровне будут также расположены некоторые объекты инфраструктуры, а также будут ездить служебные автомобили. По второму подземному уровню будет ходить современный скоростной транспорт, управляемый искусственным интеллектом. На нем поездка из любой точки города в другую займет не более 20 минут.

Je trouve ce plan vraiment génial, le calme ds lequel tu dois vivre quand t'es à la surface. The line, Neom pic.twitter.com/MnnNbXj6rA — Abû Mussa أبو موسى (@outofthebo) January 11, 2021

Наследный принц королевства отметил, что причина постройки пешеходного мегаполиса — это забота не только об окружающей среде, но и о людях. По словам Мухаммада бин Салмана, из-за ухудшающейся экологической обстановки в мире ежегодно умирает 7 миллионов человек. Кроме того, в результате ДТП многие люди теряют жизни, а пробки отнимают уйму времени у пассажиров.

Что касается транспорта, то по второму уровню под землей, вероятно, будут курсировать вакуумные поезда-капсулы Hyperloop. Кстати, Россия, являющаяся инвестором в транспортную систему Hyperloop, будет внимательно изучать мегапроект The Line.

«Подобные инфраструктурные технологии действительно станут решением для всего мира и транспортных потребностей будущего. Мы действительно верим в технологии и считаем, что экосистема, которая будет создана по итогам этого проекта, безусловно, представляет интерес для России», — прокомментировал масштабный саудовский проект Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

#Spotlight: Kirill Dmitriev, head of Russia’s sovereign wealth fund RDIF, says the #Saudi mega-project The Line will be closely studied for investment opportunities https://t.co/vnNnPJGCOt pic.twitter.com/A2nNnBeXKI — Arab News (@arabnews) January 19, 2021

По предварительным подсчетам, постройка The Line потребует вложений в размере от 100 до 200 миллиардов долларов. Большая часть средств поступит от Саудовского государственного инвестиционного фонда, а также от частных инвесторов, вложившихся в проект Неом.

Отдельный акцент в простирающемся на 170 километров мегаполисе будет сделан на экологии. Протяженный город будет построен таким образом, что 95% объектам природы в пределах Неома не будет нанесен ущерб.

The Line, a futuristic city where people and planet can co-exist in harmony..#whatisTHELINE #NEOM #SaudiArabia pic.twitter.com/BwpUXiaGiv — الإقامة المميزة | Premium Residency (@SaudiPRCen) January 12, 2021

The Line хотят сделать климатически нейтральным, а всю энергию он будет получать из возобновляемых источников. Все здания будут создавать «углеродно-положительный баланс». Таким образом, инфраструктура будет потреблять больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения, что сократит углеродный след. Реализуется такой подход путем отказа от сжигания углеводородов и максимального озеленения.

Сроки реализации проекта достаточно сжатые: The Line должен начать функционировать к 2025 году. В течение 10 лет планируется завершение всех основных работ.

То, что власти Саудовской Аравии решили возвести целый кластер с нуля, является смелым, но логичным решением. Приспособить уже существующие мегаполисы с небоскребами и автомобильными развязками под концепцию «зеленого города» практически невозможно.

Похвально, что королевство, обладая обширной территорией и огромными финансовыми ресурсами, решило инвестировать в столь крупномасштабный проект, готовый перевернуть привычное для всех понимание слова «город». При успешном стечении обстоятельств The Line, и Неом в целом, послужит примером для других стран в градостроительстве, а также поможет изменить имидж Саудовской Аравии как исключительно страны-экспортера нефти.