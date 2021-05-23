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23 мая 15:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Шоу-бизнес
Страдавший от наркозависимости племянник Аллы Пугачевой крестил дочь
15:52
Армия
В NI рассказали о намерениях США создать самый совершенный бомбардировщик в мире
15:47
Экономика
«Газпром нефть» сделает упор на нефтехимию
15:47
Общество
Раскол в партии «Зеленых»: есть ли у политсилы шанс выжить и избраться в Госдуму
15:45
Общество
Топ-5 фильмов с роскошной Ларисой Гузеевой
15:44
Происшествия
Администрация района под Томском бездействовала после жалоб жителей на бродячих собак
15:43
Экономика
Кроссовер Terrain 2022 от GMC растет в цене
15:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как молодо выглядеть в 50 лет
15:42
Политика
Зеленский назвал достойным выступление группы Go-A в финале Евровидения
15:41
Общество
Богатая история, но бедные люди: как живут устюжане
15:41
Экономика
Авторынок пополнится новыми версиями кроссоверов Q7 и Q8 от Audi
15:41
Общество
Московский врач рассказал, как долго у пациентов могут оставаться проявления COVID-19
15:39
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Спасатели нашли на месте крушения фуникулера в Италии тела девяти человек
15:39
Политика
Бывший украинский министр считает, что Киев «начинает терять» Донбасс
15:38
Новости Сирии
Президентские выборы в Сирии пройдут на фоне дополнительных антикоронавирусных мер
15:36
Шоу-бизнес
Лазарев назвал сильную и слабую стороны выступления Манижи на Евровидении
15:33
Общество
Член ОП РФ рассказал о финансировании «Земского съезда» фондом NED
15:32
Армия
Россия и Сербия вышли на новый уровень взаимодействия в военной сфере
15:32
Общество
Сроки реконструкции детской инфекционной больницы в Самаре будут ускорены
15:31
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Проект Неом: как Саудовская Аравия стала новатором в сфере градостроительства

Ближний Восток
Проект Неом: как Саудовская Аравия стала новатором в сфере градостроительства
 /  Федеральное агентство новостей

Власти Саудовской Аравии всерьез намерены «слезть с нефтяной иглы» и уделить внимание диверсификации экономики и развитию сектора услуг. Футуристический проект Неом как раз может предоставить множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26 500 км².

В рамках проекта помимо прочего планируется строительство умного города The Line, в котором не будет дорог, машин и шумных дорожных развязок. Мегаполис будет построен с нуля и станет моделью «идеального города будущего».

Когда проект Неом будет реализован и почему он является уникальным — разбиралась международная редакция ФАН.

Взгляд в будущее

Намерение создать туристический район будущего под названием Неом было объявлено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде еще 24 октября 2017 года. Тогда он сказал, что проект будет функционировать вне зависимости от «существующей государственной системы», с собственным налоговым и трудовым законодательством и «автономной судебной системой».

Согласно плану, Неом будет располагаться в провинции Табук — на территории общей площадью 26 500 км² на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, вдоль побережья Красного моря. Район станет одним из знаковых мегапроектов, подчеркивающих стремление наследного принца диверсифицировать экономику королевства, снизить зависимость от нефти и развить сектор услуг. Все это укладывается в рамки программы Vision 2030. Ожидается, что к 2030 году туристический сектор футуристического района внесет 16 миллиардов долларов в ВВП страны.

Первый этап строительства кластера планируется завершить к 2025 году. Проект был поддержан и профинансирован Саудовским государственным инвестиционным фондом в размере 500 миллиардов долларов США. Экс-президент и генеральный директор Siemens AG Клаус Кляйнфельд был назначен первоначальным руководителем проекта. С августа 2018 года его место занял Надхми Аль Наср, бывший исполнительный вице-президент по вопросам администрации и финансов в Научно-технологическом университете имени короля Абдаллы.

Топоним «Неом» был образован из двух слов. Первые три буквы представляют собой древнегреческий префикс нео, что означает «новый». Четвертая буква взята из аббревиатуры арабского слова «мустакбаль» (مستقبل), которое переводится как «будущее».

Реализация не за горами

Если кажется, что футуристические города из фантастических фильмов будут возведены в далеком будущем, то это не так. Открытие первого отеля в рамках саудовского проекта Неом запланировано на конец 2022 года, сообщил руководитель сектора туризма района будущего Эндрю МакЭвой в интервью изданию The National News.

Как отметил представитель проекта в ходе выставки Arabian Travel Market 2021, Неом планирует принять около миллиона посетителей уже к 2025 году и пять миллионов — к 2030 году. В футуристическом районе планируется открытие до 15 отелей в год в период с 2023 по 2025 год, а затем темпы увеличатся до 20–30 отелей ежегодно.

«Сейчас мы находимся в процессе. Мы начинаем развивать наши первые объекты. К концу следующего года (к 2022 году — прим. ред.) начнут появляться наши первые отели, ведется большое строительство. Первые отели откроются к концу следующего года», — сообщил Эндрю МакЭвой.

Руководитель сектора туризма Неома сообщил, что проект стремится привлечь посетителей разного уровня достатка, поэтому там будут как четырехзвездочные, так и пятизвездочные отели. Эндрю МакЭвой также добавил, что представители проекта ведут переговоры с крупными гостиничными брендами и уже близки к завершению согласования всех деталей.

«Мы не просто место для отдыха на солнце и море. У нас будет полное сочетание того, что я называю «экономикой посетителей»: от корпоративных туристов до людей, которые отправляются в приключенческую поездку или отпуск», — уточнил Эндрю МакЭвой.

Представитель футуристического проекта подчеркнул, что на протяжении круглого года посетители смогут заниматься сноркелингом, дайвингом и кайтсерфингом, а также устраивать пешие прогулки и кататься на горных велосипедах.

МакЭвой отметил, что у берегов строящегося Неома есть 39 островов, 10 из которых будут развиваться «со временем». По его словам, уже в 2022 году число посетителей огромного района приблизительно составит от 20 000 до 50 000 человек.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая нарушила глобальную торговлю и вынудила правительства закрывать границы, работа над Неомом лишь ускорилась. Ожидается, что все работы будут завершены в срок.

Суперпроект построен на четырех столпах: аутентичности наследия, регенерации окружающей среды, арабского гостеприимства и передовых технологий.

«Мы все смотрели «Звездные войны» и «Аватар», и я думаю, что это будет буквально научная фантастика, воплощенная в жизнь», — заключил МакЭвой.

The Line

В январе наследный принц Саудовской Аравии объявил о возведении города будущего The Line — он будет выглядеть как 170-километровая линия с сообществами, где не будет автомагистралей, улиц и машин. Согласно проекту, который представил Мухаммад бин Салман, город станет домом для миллиона человек и создаст 380 тысяч рабочих мест.

Город будущего расположится на трех уровнях. На поверхности будут построены жилые дома и вся необходимая для жизни инфраструктура: школы, больницы, парки и места отдыха. На первом подземном уровне будут также расположены некоторые объекты инфраструктуры, а также будут ездить служебные автомобили. По второму подземному уровню будет ходить современный скоростной транспорт, управляемый искусственным интеллектом. На нем поездка из любой точки города в другую займет не более 20 минут.

Наследный принц королевства отметил, что причина постройки пешеходного мегаполиса — это забота не только об окружающей среде, но и о людях. По словам Мухаммада бин Салмана, из-за ухудшающейся экологической обстановки в мире ежегодно умирает 7 миллионов человек. Кроме того, в результате ДТП многие люди теряют жизни, а пробки отнимают уйму времени у пассажиров.

Что касается транспорта, то по второму уровню под землей, вероятно, будут курсировать вакуумные поезда-капсулы Hyperloop. Кстати, Россия, являющаяся инвестором в транспортную систему Hyperloop, будет внимательно изучать мегапроект The Line.

«Подобные инфраструктурные технологии действительно станут решением для всего мира и транспортных потребностей будущего. Мы действительно верим в технологии и считаем, что экосистема, которая будет создана по итогам этого проекта, безусловно, представляет интерес для России», — прокомментировал масштабный саудовский проект Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По предварительным подсчетам, постройка The Line потребует вложений в размере от 100 до 200 миллиардов долларов. Большая часть средств поступит от Саудовского государственного инвестиционного фонда, а также от частных инвесторов, вложившихся в проект Неом.

Отдельный акцент в простирающемся на 170 километров мегаполисе будет сделан на экологии. Протяженный город будет построен таким образом, что 95% объектам природы в пределах Неома не будет нанесен ущерб.

The Line хотят сделать климатически нейтральным, а всю энергию он будет получать из возобновляемых источников. Все здания будут создавать «углеродно-положительный баланс». Таким образом, инфраструктура будет потреблять больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения, что сократит углеродный след. Реализуется такой подход путем отказа от сжигания углеводородов и максимального озеленения.

Сроки реализации проекта достаточно сжатые: The Line должен начать функционировать к 2025 году. В течение 10 лет планируется завершение всех основных работ.

То, что власти Саудовской Аравии решили возвести целый кластер с нуля, является смелым, но логичным решением. Приспособить уже существующие мегаполисы с небоскребами и автомобильными развязками под концепцию «зеленого города» практически невозможно.

Похвально, что королевство, обладая обширной территорией и огромными финансовыми ресурсами, решило инвестировать в столь крупномасштабный проект, готовый перевернуть привычное для всех понимание слова «город». При успешном стечении обстоятельств The Line, и Неом в целом, послужит примером для других стран в градостроительстве, а также поможет изменить имидж Саудовской Аравии как исключительно страны-экспортера нефти.

саудовская аравия туризм город будущего неом the Line
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