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18:33
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Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
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Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею

Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Рига, 22 мая. Российские хоккеисты переиграли сборную Великобритании в матче планетарного первенства, которое продолжается в Латвии.

Матч сборных Великобритании и России прошел на арене Олимпийского центра Риги 22 мая. В первом периоде подопечные Валерия Брагина четырежды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Сергей Толчинский, Михаил Григоренко и Антон Бурдасов, оформивший дубль. В конце периода Лиам Кирк сократил отставание британцев в счете. Во втором периоде голов забито не было.

После перерыва россияне еще трижды огорчили голкипера сборной Великобритании. Голами отметились Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Сборная России победила со счетом 7:1 и набрала шесть очков в турнирной таблице группы A. Следующий матч турнира команда Валерия Брагина проведет 24 мая. Ее соперником станет сборная Словакии.

Ранее Дания нанесла поражение Швеции в матче ЧМ-2021. Встреча в Риге завершилась исторической победой команды Хайнца Элерса со счетом 4:3.

россия великобритания хоккей ЧМ-2021
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Все новости / Спорт / Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
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