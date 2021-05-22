Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею

Рига, 22 мая. Российские хоккеисты переиграли сборную Великобритании в матче планетарного первенства, которое продолжается в Латвии.

Матч сборных Великобритании и России прошел на арене Олимпийского центра Риги 22 мая. В первом периоде подопечные Валерия Брагина четырежды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Сергей Толчинский, Михаил Григоренко и Антон Бурдасов, оформивший дубль. В конце периода Лиам Кирк сократил отставание британцев в счете. Во втором периоде голов забито не было.

После перерыва россияне еще трижды огорчили голкипера сборной Великобритании. Голами отметились Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. Сборная России победила со счетом 7:1 и набрала шесть очков в турнирной таблице группы A. Следующий матч турнира команда Валерия Брагина проведет 24 мая. Ее соперником станет сборная Словакии.

Ранее Дания нанесла поражение Швеции в матче ЧМ-2021. Встреча в Риге завершилась исторической победой команды Хайнца Элерса со счетом 4:3.