Пекин, 22 мая. Корабли Военно-морского флота России пришли на помощь КНР во время сложной ситуации в Восточно-Китайском море, сообщили обозреватели издания Baijiahao.

Недавно Япония направила свои суда в Восточно-Китайское море для проведения совместных учений с Францией, Австралией и США. По словам аналитиков китайского издания Baijiahao, такие действия являлись прямой провокацией против КНР, передает «ПолитРоссия».

Пекин не стал оставлять такой жест без внимания и направил к месту учений три своих корабля. Однако китайский флот был довольно быстро рассекречен, и мог произойти даже дипломатический скандал или столкновение. В регионе повисло напряжение, поскольку группировка четырех стран значительно превосходила по количеству силы Китая, отметили в Baijiahao.

Однако благодаря неожиданному маневру ВМФ РФ китайской стороне удалось избежать удара. Российский флот вышел в море и к западу от мыса Соя приступил к своим учениям. Таким трюком удалось отвлечь внимание США, и китайские корабли удалились из региона, резюмировали обозреватели.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu рассказали, какой мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США. Также недавно аналитики американского The National Interest высмеяли «мощные» баллистические ракеты Соединенных Штатов, передает сайт 360tv.ru.