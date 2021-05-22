Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Наука
Названы первые признаки деменции
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
Все новости
22 мая 18:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Наука
Названы первые признаки деменции
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
Все новости

В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США

Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Народные новости

Пекин, 22 мая. Корабли Военно-морского флота России пришли на помощь КНР во время сложной ситуации в Восточно-Китайском море, сообщили обозреватели издания Baijiahao.

Недавно Япония направила свои суда в Восточно-Китайское море для проведения совместных учений с Францией, Австралией и США. По словам аналитиков китайского издания Baijiahao, такие действия являлись прямой провокацией против КНР, передает «ПолитРоссия».

Пекин не стал оставлять такой жест без внимания и направил к месту учений три своих корабля. Однако китайский флот был довольно быстро рассекречен, и мог произойти даже дипломатический скандал или столкновение. В регионе повисло напряжение, поскольку группировка четырех стран значительно превосходила по количеству силы Китая, отметили в Baijiahao.

Однако благодаря неожиданному маневру ВМФ РФ китайской стороне удалось избежать удара. Российский флот вышел в море и к западу от мыса Соя приступил к своим учениям. Таким трюком удалось отвлечь внимание США, и китайские корабли удалились из региона, резюмировали обозреватели.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu рассказали, какой мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США. Также недавно аналитики американского The National Interest высмеяли «мощные» баллистические ракеты Соединенных Штатов, передает сайт 360tv.ru.

сша китай вмф рф
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Армия / В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Рейтинг@Mail.ru