Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе

Москва, 22 мая. Маневры прошли при участии боевых пловцов Балтийского флота, которым было необходимо перехватить судно условного противника, сообщает Министерство обороны России.

«Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах «Юнармеец Балтики» и П-281 выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия», — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Также в рамках маневров военные предотвратили прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Это позволило отработать приемы подводного боя с применением специальных пистолетов СПП-1.

Учения прошли в водах Финского залива. В них задействовали порядка 30 бойцов, а также патрульные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

Ранее в Минобороны также сообщали о проведении в Саратовской области учений подразделений антитеррора. В рамках маневров военные отработали перехват диверсантов.