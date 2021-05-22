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22 мая 18:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple

Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 мая. Удар России по американской IT-корпорации Apple является плохим предзнаменованием для США, отмечают экономические обозреватели китайских СМИ.

Соединенные Штаты смогли добиться высокого статуса в мире благодаря большой популярности своей национальной валюты. Со временем доллар стал для Вашингтона крайне эффективным инструментом давления на конкурентов. Недовольные таким положением государства объединились в группу, развернувшую бурную деятельность против США и их валюты. На переднем краю этой борьбы оказалась Российская Федерация, сообщает издание Sohu. Эксклюзивный пересказ статьи представляет «ПолитРоссия».

Авторы публикации констатируют, что международная охота на американский доллар была начата после появления европейской платежной системы INSTEX. Валютные операции по ней можно проводить в обход финансовых институтов США.

Довольно важным событием в этой борьбе является крупный штраф компании Apple, выписанный Москвой. Любое давление на корпорацию имеет негативные последствия для нацвалюты США. По мнению китайских специалистов, это только начало. Следующей целью может стать нефть — РФ и другие крупные производители могут попытаться отвязать цены на топливо от доллара.

Аналитики ранее назвали три причины отказа главы Белого дома Джо Байдена от санкций в отношении «Северного потока — 2».

сша китай apple доллар дедолларизация отказ от доллара sohu россия и сша
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