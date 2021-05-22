Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple

Москва, 22 мая. Удар России по американской IT-корпорации Apple является плохим предзнаменованием для США, отмечают экономические обозреватели китайских СМИ.

Соединенные Штаты смогли добиться высокого статуса в мире благодаря большой популярности своей национальной валюты. Со временем доллар стал для Вашингтона крайне эффективным инструментом давления на конкурентов. Недовольные таким положением государства объединились в группу, развернувшую бурную деятельность против США и их валюты. На переднем краю этой борьбы оказалась Российская Федерация, сообщает издание Sohu. Эксклюзивный пересказ статьи представляет «ПолитРоссия».

Авторы публикации констатируют, что международная охота на американский доллар была начата после появления европейской платежной системы INSTEX. Валютные операции по ней можно проводить в обход финансовых институтов США.

Довольно важным событием в этой борьбе является крупный штраф компании Apple, выписанный Москвой. Любое давление на корпорацию имеет негативные последствия для нацвалюты США. По мнению китайских специалистов, это только начало. Следующей целью может стать нефть — РФ и другие крупные производители могут попытаться отвязать цены на топливо от доллара.

Аналитики ранее назвали три причины отказа главы Белого дома Джо Байдена от санкций в отношении «Северного потока — 2».