Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу

Москва, 22 мая. Некоторые россияне покупают воду в магазине или используют кулеры. Эксперты «Союзнапитков» подчеркивают, что употреблять воду из-под крана опасно для здоровья.

Грязная питьевая вода повышает риск смертности на 11 тыс. случаев каждый год, отметили эксперты «Союзнапитков» в беседе с «Российской газетой». Поверхностно избавить воду от загрязнений поможет фильтр-кувшин. Однако он не обеспечивает глубокую очистку и не удаляет соли.

Проточный фильтр борется с различными типами загрязнений, но не смягчает воду. Эффективную очистку воды обеспечивают фильтры с обратным осмосом. Однако это увеличивает расход и коммунальные платежи, подчеркивают эксперты. В «Союзнапитках» рассказали, что вода, которая продается в магазинах, добывается из скважин или проходит тщательную обработку. Также в дом или офис можно приобрести кулер, обеспечивающий высокое качество питьевой воды.

Ранее эксперты Роскачества перечислили напитки, спасающие в жару. Лучше всего утолить жажду поможет минералка и бутилированная вода.