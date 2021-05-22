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18:35
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Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
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Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу

Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
pixabay.com

Москва, 22 мая. Некоторые россияне покупают воду в магазине или используют кулеры. Эксперты «Союзнапитков» подчеркивают, что употреблять воду из-под крана опасно для здоровья.

Грязная питьевая вода повышает риск смертности на 11 тыс. случаев каждый год, отметили эксперты «Союзнапитков» в беседе с «Российской газетой». Поверхностно избавить воду от загрязнений поможет фильтр-кувшин. Однако он не обеспечивает глубокую очистку и не удаляет соли.

Проточный фильтр борется с различными типами загрязнений, но не смягчает воду. Эффективную очистку воды обеспечивают фильтры с обратным осмосом. Однако это увеличивает расход и коммунальные платежи, подчеркивают эксперты. В «Союзнапитках» рассказали, что вода, которая продается в магазинах, добывается из скважин или проходит тщательную обработку. Также в дом или офис можно приобрести кулер, обеспечивающий высокое качество питьевой воды.

Ранее эксперты Роскачества перечислили напитки, спасающие в жару. Лучше всего утолить жажду поможет минералка и бутилированная вода.

здоровье вода качество
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