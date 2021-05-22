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18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
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18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
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Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако

  /   Обновлено: 22 мая 2021 18:14
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
Global Look Press  /  Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Монако, 22 мая. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 19-е время в квалификации Гран-при Монако.

Гонщик «Феррари» Шарь Леклер выиграл квалификацию пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он завоевал восьмой поул в карьере. Второе время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас занял третье место.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Монако показал седьмой результат. Российский гонщик Никита Мазепин, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1», занял 19-е место.

Ранее Льюис Хэмилтон раскритиковал современное поколение пилотов «Формулы-1». Он заявил, что автогонки превратились в клуб для мальчиков-миллиардеров.

формула-1 автогонки мазепин Гран-при Монако
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