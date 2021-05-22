Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако

Монако, 22 мая. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 19-е время в квалификации Гран-при Монако.

Гонщик «Феррари» Шарь Леклер выиграл квалификацию пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Он завоевал восьмой поул в карьере. Второе время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас занял третье место.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Монако показал седьмой результат. Российский гонщик Никита Мазепин, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1», занял 19-е место.

Ранее Льюис Хэмилтон раскритиковал современное поколение пилотов «Формулы-1». Он заявил, что автогонки превратились в клуб для мальчиков-миллиардеров.