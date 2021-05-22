Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

Москва, 22 мая. Наиболее состоятельные держатели криптовалюты сильно пострадали из-за недавнего обвала рынка. Двенадцать криптомиллиардеров суммарно потеряли 15,5 млрд долларов за девять дней.

В среду, 19 мая, курс биткоина и его аналогов резко снизился: виртуальная монета подешевела почти вдвое от апрельского максимума в 64 тыс. долларов, сообщает Forbes. Самые значительные потери понес Сэм Бэнкман-Фрид, 29-летний основатель фирмы Alameda Research. Его состояние уменьшилось с 16,7 до 11,5 млрд долларов.

Создатель второй по известности криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин потерял титул самого молодого криптомиллиардера в мире, лишившись 40% своего состояния, которое теперь не дотягивает до миллиарда долларов. Этот уроженец подмосковной Коломны разбогател, когда стоимость Ethereum превышала 3 тыс. долларов.

Список акций компаний, которые миллиардер Билл Гейтс начал передавать своей жене Мелинде при разводе показал, что вложениям в инновационные бизнесы и стартапы он предпочитал проверенные и даже архаичные, пишет INFOX.