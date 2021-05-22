Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов

Курган, 22 мая. Причиной крупного пожара, который уничтожил семь жилых домов и три повредил, стал костер, разведенный детьми.

Возгорание жилого дома произошло на улице Олега Кошевого, а потом огонь перекинулся на соседние здания и постройки. По предварительной информации, четверо несовершеннолетних разожгли на берегу реки огонь, который быстро распространился по сухой траве. Общая площадь возгорания составила 1700 кв. м.

В отношении несовершеннолетних поджигателей проводятся процессуальные и следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Строительный вагончик загорелся в Выборгском районе Петербурга, сообщал ФАН. В результате выгорела обстановка по всей площади бытовки.