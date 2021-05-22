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Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
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Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев

  /   Обновлено: 22 мая 2021 18:05
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 мая. Украинцы устали от постоянной лжи, льющейся из экранов телевизоров и уст президента страны Владимира Зеленского, в сердцах заявила зрительница канала «НАШ» из Чернигова Валентина.

Женщина позвонила в эфир и буквально растерзала гостя — депутата партии «Слуга Народа» Александра Дануцу. Женщина возмущена, почему все в окружении Зеленского закрывают глаза на его постоянную ложь. В число пострадавших от недобросоветсности Зеленского 81-летняя пенсионерка записала и себя.

«Я вот одного не могу понять: вы или прикидываетесь, или не понимаете, что происходит?! Президент вам врет на каждом шагу, что ни слово, то — брехня! Вот он пообещал нам 9 мая по тысяче! Я соберу всех пенсионеров в Чернигове и буду на него в суд подавать! Он врет! Вчера мне было так стыдно за него, я готова была под диван залезть от стыда за то, что он говорил! За кого я голосовала?!» — почти кричала в трубку разгневанная пенсионерка.

Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран

Валентина пообещала лидеру Незалежной коллективный иск от всех обманутых пенсионеров-украинцев. Зрители «НАШего» поддержали пенсионерку и тоже дали волю эмоциям.

«Врут и сами себе верят.А маленькая ложь, рождает большое недоверие», — пишет Сергей Набойченко.

«Нам очень стыдно жить в этой стране. Нас грабят и унижают», — сетует Nina Nina.

Зеленский продолжает терять очки рейтинга и поддержку среди простых жителей Украины. Против курса Киева на тотальную Украинизацию открыто выступили жители города Николаев на юго-востоке страны: местные власти отказались признавать утратившим силу закон о региональном статусе русского языка.

украина суд коррупция зеленский пенсионеры скандал телевидение комментарии пользователи
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Все новости / Украина / Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
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