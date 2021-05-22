Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев

Киев, 22 мая. Украинцы устали от постоянной лжи, льющейся из экранов телевизоров и уст президента страны Владимира Зеленского, в сердцах заявила зрительница канала «НАШ» из Чернигова Валентина.

Женщина позвонила в эфир и буквально растерзала гостя — депутата партии «Слуга Народа» Александра Дануцу. Женщина возмущена, почему все в окружении Зеленского закрывают глаза на его постоянную ложь. В число пострадавших от недобросоветсности Зеленского 81-летняя пенсионерка записала и себя.

«Я вот одного не могу понять: вы или прикидываетесь, или не понимаете, что происходит?! Президент вам врет на каждом шагу, что ни слово, то — брехня! Вот он пообещал нам 9 мая по тысяче! Я соберу всех пенсионеров в Чернигове и буду на него в суд подавать! Он врет! Вчера мне было так стыдно за него, я готова была под диван залезть от стыда за то, что он говорил! За кого я голосовала?!» — почти кричала в трубку разгневанная пенсионерка.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Валентина пообещала лидеру Незалежной коллективный иск от всех обманутых пенсионеров-украинцев. Зрители «НАШего» поддержали пенсионерку и тоже дали волю эмоциям.

«Врут и сами себе верят.А маленькая ложь, рождает большое недоверие», — пишет Сергей Набойченко. «Нам очень стыдно жить в этой стране. Нас грабят и унижают», — сетует Nina Nina.

Зеленский продолжает терять очки рейтинга и поддержку среди простых жителей Украины. Против курса Киева на тотальную Украинизацию открыто выступили жители города Николаев на юго-востоке страны: местные власти отказались признавать утратившим силу закон о региональном статусе русского языка.