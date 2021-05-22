В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве

Славяносербск, 22 мая. Три жителя Славяносербска получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец.

Пострадавшие были в срочном порядке доставлены в больницу в отделение интенсивной терапии Луганской Республиканской Клинической больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Согласно предварительной информации, люди пострадали от сработавшего взрывного устройства, которое было установлено дистанционно с противоположного берега — там располагаются позиции 14-й бригады ВСУ.

Вместе с этим украинская сторона продолжает систематические обстрелы Донбасса — за минувшие сутки по территории ЛДНР военнослужащие ВСУ выпустили более сотни боеприпасов. Страдают и объекты гражданской инфраструктуры — по информации сайта 360tv.ru, детский сад на окраине Горловки в ДНР попал под обстрел со стороны Украины.