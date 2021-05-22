В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью

Москва, 22 мая. В Ульяновском гвардейском соединении воздушно-десантных войск определили победителей чемпионата по летнему офицерскому троеборью, в котором участвовали более 100 военнослужащих.

Соревнования проходили по трем дисциплинам: плавание вольным стилем, стрельба из штатного оружия и кросс. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в зависимости от возрастной категории военные проплывали определенную дистанцию в бассейне, участвовали в забеге на 1, 2 и 3 км. На стрельбище офицеры демонстрировали умения работы с АК-1, ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3. Им было необходимо попасть по мишени с расстояния 25 метров.

Победителей также определяли в трех возрастных группах: до 30, до 40 и старше 40 лет. Набравшие наибольший результат офицеры были награждены кубками и дипломами победителей.

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