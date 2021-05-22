Глава МИД Греции обсудит с Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 22 мая. Глава МИД Греции Никос Дендиас 24 мая отправится в Сочи на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, во время которых они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

В сообщении пресс-службы МИД России сказано, что во время беседы министры также затронут тему региональных событий. Помимо этого, сообщается, что по окончании двусторонних контактов будут сделаны совместные заявления.

«Министр иностранных дел Никос Дендиас утром в понедельник, 24 мая, отправится в Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе переговоров, как ожидается, внимание будет сосредоточено на вопросах двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также на региональных событиях», — говорится в сообщении.

Ранее российский министр иностранных дел заявил, что Россия может дружить со странами Запада только сохраняя чувство собственного достоинства.