Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии

Санкт-Петербург, 22 мая. Главную проблему президента Белоруссии Александра Лукашенко обрисовал журналист и телеведущий Артем Шейнин. Она состоит не в том, что его могут свергнуть, заявил журналист.

Основной проблемой Лукашенко является обеспечение следующего этапа белорусской государственности, заявил ведущий ток-шоу «Время покажет».

На данный момент президент Белоруссии находится в сложной ситуации. Учитывая случившиеся в прошлом году беспорядки, связанные с выборами президента, Лукашенко не допустит повторения ситуации.

«Желающих свергнуть Александра Григорьевича, безусловно, много... Эти же события показали, что в белорусском обществе не так все однозначно, как многие думали», — ответил Шейнин изданию «НьюИнформ» по поводу перспектив нынешнего президента.

Он считает, что позиции Лукашенко в стране усилились. Теперь задача президента сделать так, чтобы занять место в следующем этапе белорусской государственности.

«Проблема Лукашенко не в том, что его могут свергнуть, а в том, как ему четко пройти между этой харибдой и обеспечить следующий этап белорусской государственности, в которой он все-таки будет занимать какое-то место. Я думаю, что он уже понял это до конца», — считает Шейнин.

В Киеве состоялся брифинг белорусских оппозиционеров, они потребовали от Украины и Запада разорвать все отношения с Белоруссией под управлением «диктатора» Лукашенко. Украину призвали отказаться от белорусских ресурсов, не уточнив, где именно она должна их брать в нынешних реалиях.