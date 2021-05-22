Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 18:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
Все новости
22 мая 18:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
Все новости

Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии

Политика
Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Санкт-Петербург, 22 мая. Главную проблему президента Белоруссии Александра Лукашенко обрисовал журналист и телеведущий Артем Шейнин. Она состоит не в том, что его могут свергнуть, заявил журналист.

Основной проблемой Лукашенко является обеспечение следующего этапа белорусской государственности, заявил ведущий ток-шоу «Время покажет».

На данный момент президент Белоруссии находится в сложной ситуации. Учитывая случившиеся в прошлом году беспорядки, связанные с выборами президента, Лукашенко не допустит повторения ситуации.

«Желающих свергнуть Александра Григорьевича, безусловно, много... Эти же события показали, что в белорусском обществе не так все однозначно, как многие думали», — ответил Шейнин изданию «НьюИнформ» по поводу перспектив нынешнего президента.

Он считает, что позиции Лукашенко в стране усилились. Теперь задача президента сделать так, чтобы занять место в следующем этапе белорусской государственности.

«Проблема Лукашенко не в том, что его могут свергнуть, а в том, как ему четко пройти между этой харибдой и обеспечить следующий этап белорусской государственности, в которой он все-таки будет занимать какое-то место. Я думаю, что он уже понял это до конца», — считает Шейнин.

В Киеве состоялся брифинг белорусских оппозиционеров, они потребовали от Украины и Запада разорвать все отношения с Белоруссией под управлением «диктатора» Лукашенко. Украину призвали отказаться от белорусских ресурсов, не уточнив, где именно она должна их брать в нынешних реалиях.

белоруссия лукашенко шейнин
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Политика / Шейнин обрисовал перспективы Лукашенко в будущем Белоруссии
Рейтинг@Mail.ru