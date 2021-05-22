Важность президентских выборов в Сирии. События дня

В МИД России объяснили блокировку совместных проектов с Евросоюзом
Совместные проекты Российской Федерации и Евросоюза (ЕС) были заблокированы на фоне антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Соответствующим заявлением в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Австрии, что российская сторона не проявляет интереса к диалогу с Евросоюзом.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают темы, посвященные Украине. По ее словам, Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается «публичной стороны».
В Совете Федерации указали на важность президентских выборов в Сирии
Федеральное агентство новостей /
Выборы в Сирии очень важны в это время, выразил уверенность российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, президентские выборы в Сирии позволяют закрепить достигнутые успехи в борьбе с террористическим группировками в стране. При этом непринятие Западом избирательного процесса возникает из-за ненависти европейских стран к сирийскому народу. Аргументы Запада касательно «незаконности выборов» являются сфабрикованными. На данный момент нет доказательств признать эти выборы недействительными или нарушающими международно-признанные правила. Сирии удалось подтвердить, что она сильнее своих недоброжелателей, и сейчас страна закрепила свою победу над терроризмом, что придает ей политическую легитимность для проведения выборов, резюмировал Пушков.
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина
В результате стрельбы у торгового центра в Волгограде три человека оказались в больнице. Региональное МВД проводит проверку по факту инцидента, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В субботу возле ТЦ «Европа» произошел конфликт. Злоумышленник произвел выстрелы и ранил трех местных жителей. Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не поступало. В настоящее время МВД региона проводит проверку по факту стрельбы, устанавливаются обстоятельства и мотивы стрелка.