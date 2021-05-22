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Все новости
22 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
19:52
Экономика
Спрос на аренду элитных квартир в Москве вышел на докризисный уровень
19:50
Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
19:49
Происшествия
Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре
19:49
Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
Все новости

Важность президентских выборов в Сирии. События дня

ФАН-ТВ
Важность президентских выборов в Сирии. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

В МИД России объяснили блокировку совместных проектов с Евросоюзом

Совместные проекты Российской Федерации и Евросоюза (ЕС) были заблокированы на фоне антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Соответствующим заявлением в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Австрии, что российская сторона не проявляет интереса к диалогу с Евросоюзом.
«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают темы, посвященные Украине. По ее словам, Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается «публичной стороны».

В Совете Федерации указали на важность президентских выборов в Сирии

Важность президентских выборов в Сирии. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Выборы в Сирии очень важны в это время, выразил уверенность российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, президентские выборы в Сирии позволяют закрепить достигнутые успехи в борьбе с террористическим группировками в стране. При этом непринятие Западом избирательного процесса возникает из-за ненависти европейских стран к сирийскому народу. Аргументы Запада касательно «незаконности выборов» являются сфабрикованными. На данный момент нет доказательств признать эти выборы недействительными или нарушающими международно-признанные правила. Сирии удалось подтвердить, что она сильнее своих недоброжелателей, и сейчас страна закрепила свою победу над терроризмом, что придает ей политическую легитимность для проведения выборов, резюмировал Пушков.

Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде

Важность президентских выборов в Сирии. События дня
Федеральное агентство новостей  / Ольга Назаркина

В результате стрельбы у торгового центра в Волгограде три человека оказались в больнице. Региональное МВД проводит проверку по факту инцидента, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В субботу возле ТЦ «Европа» произошел конфликт. Злоумышленник произвел выстрелы и ранил трех местных жителей. Пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не поступало. В настоящее время МВД региона проводит проверку по факту стрельбы, устанавливаются обстоятельства и мотивы стрелка.
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