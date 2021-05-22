Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»

Недавняя цитата российского президента Владимира Путина о том, что покушающиеся на богатства Сибири страны «получат по зубам», применима и к другим ситуациям. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее авторитетное японское издание «Нихон кэйдзай» выпустило статью с воззванием к правительству своей страны помешать действиям России в Арктике. Журналисты обвинили РФ в попытках «установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути» и даже «приватизировать» его. Авторы материала убеждены: мир должен стремиться «к установлению на арктических просторах такого верховенства закона», которое учитывало бы интересы как «прибрежных государств», так и «пользователей» арктических морских путей.

«С таким же успехом можно было бы выступить против единоличного владения Суэцким каналом Египтом и Панамского канала — Панамой, — заметил Цеков. — Так что и обвинения в адрес России относительно «приватизации» ею Северного морского пути не выдерживают никакой критики: он и без всяких дополнительных «процедур» принадлежит нам».

Сенатор подчеркнул, что на основании всех международных правил и договоров именно Москва является полновластной хозяйкой СМП в тех местах, где он проходит вдоль ее берегов.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Это фактически наша территория с учетом островов и арктического шельфа, — заявил парламентарий. — Но конечно, когда к ряду стран Европы и Америки пришло осознание всех выгод обладания Северным морским путем, у них, естественно, появилось желание «войти в долю» и как следует поживиться. Боюсь, у них ничего не выйдет: как практически, так и с точки зрения международного права».

Собеседник ФАН отметил, что прохождение судов вдоль СМП соблюдение ряда условий, среди которых необходимость использования ледокольного флота и наличие системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти при плавании кораблей.

«Ничего из этого у этих стран, по большому счету, нет, — заявил Цеков. — Так что все их желания так и останутся на уровне фантазий: ничего серьезного за ними не стоит».

Сенатор прокомментировал недавнюю цитату президента РФ Владимира Путина относительно государств, которые мечтают о том, чтобы «откусить от России кусок» и поживиться «богатствами Сибири» — по его мнению, она отлично применима и в отношении тех, кто покушается на Северный морской путь.