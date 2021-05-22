Пушков прокомментировал «Марш трансгендеров» на Украине

Москва, 22 мая. Украинский «Марш трансгендеров» прошел с небольшим количеством участников и присутствием полиции. Об этом высказался российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации прокомментировал «Марш трансгендеров», который состоялся в центре Киева. Сенатор указал на малочисленность митинга и отношение украинцев к ЛГБТ. По его словам, полиции на акции оказалось больше самих участников. Отношение жителей Незалежной к трансгендерам отличается от европейского, добавил Пушков.

«Не примут Украину в Европу», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что большую часть участников шествия составили радикалы и правоохранители. Жительница Харькова ранее оценила парад вышиванок, который прошел 20 мая. Женщина утвердительно ответила на вопрос, считает ли она акцию «маршем быдла».