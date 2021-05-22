Житель Краснодара спас тонущего в озере ребенка и его маму

Краснодар, 22 мая. Житель Краснодара пришел на помощь маленькому мальчику и его матери, которые упали в озеро Карасун.

По словам очевидцев, ребенок подошел к кромке воды, чтобы послушать, как квакают лягушки. Но он не смог удержаться на скользком склоне и упал в воду.

Вслед за сыном бросилась его мать, которая тоже упала в озеро. В это время мимо проходили молодой человек и его супруга с маленькой дочкой.

Мужчина без раздумий кинулся на помощь. Сначала он вытащил из воды на берег ребенка, после чего помог выбраться и женщине. Видео, которое сняла жена спасителя, появилось в социальных сетях.

Ранее отзывчивые москвичи спасли тонущего в Яузе мужчину. Инцидент произошел ночью, когда молодые люди проезжали на автомобиле по Преображенской набережной.