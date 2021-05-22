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22 мая 18:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Житель Краснодара спас тонущего в озере ребенка и его маму

Общество
Житель Краснодара спас тонущего в озере ребенка и его маму
pxhere.com

Краснодар, 22 мая. Житель Краснодара пришел на помощь маленькому мальчику и его матери, которые упали в озеро Карасун.

По словам очевидцев, ребенок подошел к кромке воды, чтобы послушать, как квакают лягушки. Но он не смог удержаться на скользком склоне и упал в воду.

Вслед за сыном бросилась его мать, которая тоже упала в озеро. В это время мимо проходили молодой человек и его супруга с маленькой дочкой.

Мужчина без раздумий кинулся на помощь. Сначала он вытащил из воды на берег ребенка, после чего помог выбраться и женщине. Видео, которое сняла жена спасителя, появилось в социальных сетях.

Ранее отзывчивые москвичи спасли тонущего в Яузе мужчину. Инцидент произошел ночью, когда молодые люди проезжали на автомобиле по Преображенской набережной.

краснодар спасение хорошие новости россии просто герой
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Все новости / Общество / Житель Краснодара спас тонущего в озере ребенка и его маму
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