Глава «Алмаз-Антея» указал на потенциальную опасность космолетов США

Москва, 22 мая. Космолеты США могут нести на борту ядерное оружие, считает глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Вероятность появления оружия массового поражения на космической технике выдвигает новые требования к перспективным системам и комплексам воздушно-космической обороны, подчеркнул Новиков на марафоне «Новое знание». Аппараты американского производства X-37 способны нести до шести ядерных боеголовок.

Официально заявляется, что данная разработка создана для ведения разведки. Пентагон планирует к 2025 году получить не менее восьми подобных платформ, что является серьезным вызовом, заметил глава концерна.

Новиков ранее заявил о возможности противостоять любой вероятной угрозе из космоса.