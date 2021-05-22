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18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
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Глава «Алмаз-Антея» указал на потенциальную опасность космолетов США

  /   Обновлено: 22 мая 2021 17:52
Армия
Глава «Алмаз-Антея» указал на потенциальную опасность космолетов США
Pr Scr twitter.com  /  @usairforce

Москва, 22 мая. Космолеты США могут нести на борту ядерное оружие, считает глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Вероятность появления оружия массового поражения на космической технике выдвигает новые требования к перспективным системам и комплексам воздушно-космической обороны, подчеркнул Новиков на марафоне «Новое знание». Аппараты американского производства X-37 способны нести до шести ядерных боеголовок.

Официально заявляется, что данная разработка создана для ведения разведки. Пентагон планирует к 2025 году получить не менее восьми подобных платформ, что является серьезным вызовом, заметил глава концерна.

Новиков ранее заявил о возможности противостоять любой вероятной угрозе из космоса.

сша ядерное оружие алмаз-антей
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Все новости / Армия / Глава «Алмаз-Антея» указал на потенциальную опасность космолетов США
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