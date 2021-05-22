Похожий на древнюю японскую гробницу объект обнаружили на поверхности Марса

Москва, 22 мая. Пользователи Сети при изучении спутниковых фотографий Марса заметили на поверхности планеты объект, внешне напоминающий древнюю японскую гробницу.

Массивную структуру необычной формы можно найти в онлайн-сервисе Google Earth (Mars) по координатам 6° 3’57.07″N 92° 4’13.22″E. Внешний вид обнаруженного объекта имеет сильное сходство с древним японским захоронением Кофун, передает Planet Today.

По мнению исследователей, обнаруживших структуру, это может быть не просто иллюзия. Эксперты предположили, что в далеком прошлом на Марсе могли существовать развитые в технологическом плане цивилизации, возводившие уникальные монументальные объекты.

Уфолог Майкл Брэдбери ранее зафиксировал рядом с МКС неопознанный летающий объект, похожий на 600-летнюю библейскую картину. НЛО пролетал мимо ракеты-носителя SpaceX Starlink.