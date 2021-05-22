Головная боль и тошнота могут сигнализировать о смертельно опасном заболевании

Лондон, 22 мая. Сильная головная боль, которая сопровождается чувством тошноты, может указывать на рак мозга, предупредили британские специалисты.

Эксперты рекомендуют не откладывать визит к врачу в том случае, если раньше таких проблем не возникало. Кроме того, стоит проявить особую осторожность, если приступы происходят регулярно, в том числе и по ночам.

Еще одним признаком опасного для жизни заболевания специалисты назвали проблемы со зрением, например, если человек видит мигающие пятна перед глазами. Такое состояние может не проходить на протяжении недель и даже месяцев.

Ранее главный онколог Минздрава РФ объяснил, как узнать о развитии рака на ранних стадиях. Так, следить за состоянием организма нужно с помощью скринингов.