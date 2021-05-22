В Роскосмосе озвучили сроки первого пуска с помощью «ядерного буксира»

Москва, 22 мая. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко назвал дату пуска посредством орбитальной ядерной установки «Зевс».

Выступая на марафоне «Новое знание», он сообщил, что запуск запланирован на 2030 год. Пока что специалисты Роскосмоса совместно с Российской академией наук (РАН) анализируют баллистику и полезную нагрузку миссии.

«Старт у нас будет у Земли, потом мы делаем подлет к Луне, отделяем там космический аппарат, гравитационный маневр у Венеры, отделение там аппарата. Потом подлет в сторону Юпитера и его спутников. Там место, где сейчас приковано всеобщее космическое внимание», — пояснил Блошенко.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в декабре прошлого года дал название ядерной орбитальной энергоустановке. Предполагалось, что российский космический буксир «Зевс» могут интегрировать в систему ПВО страны.