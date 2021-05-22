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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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В Роскосмосе озвучили сроки первого пуска с помощью «ядерного буксира»

  /   Обновлено: 22 мая 2021 17:58
Технологии
В Роскосмосе озвучили сроки первого пуска с помощью «ядерного буксира»
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 22 мая. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко назвал дату пуска посредством орбитальной ядерной установки «Зевс».

Выступая на марафоне «Новое знание», он сообщил, что запуск запланирован на 2030 год. Пока что специалисты Роскосмоса совместно с Российской академией наук (РАН) анализируют баллистику и полезную нагрузку миссии.

«Старт у нас будет у Земли, потом мы делаем подлет к Луне, отделяем там космический аппарат, гравитационный маневр у Венеры, отделение там аппарата. Потом подлет в сторону Юпитера и его спутников. Там место, где сейчас приковано всеобщее космическое внимание», — пояснил Блошенко.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в декабре прошлого года дал название ядерной орбитальной энергоустановке. Предполагалось, что российский космический буксир «Зевс» могут интегрировать в систему ПВО страны.

космос роскосмос ядерный буксир зевс
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Все новости / Технологии / В Роскосмосе озвучили сроки первого пуска с помощью «ядерного буксира»
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