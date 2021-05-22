Центр винного туризма Winepark открыли на южном берегу Крыма

Симферополь, 22 мая. Новый центр винного туризма, открытый неподалеку от Ялты, готов принимать до 100 тысяч посетителей в год. Площадь центра составляет около 30 гектаров.

Жители и гости Республики Крым смогут посетить новый центр винного туризма Winepark. Он был открыт в селе Оползневое неподалеку от города Ялта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Евгения Константинова, центр сможет принимать до 100 тысяч гостей ежегодно. Winepark имеет собственные виноградники, в которых высажены сорта Мурведр и Каберне Совиньон.

«Это не только бизнес, это элемент философии. Общаясь с собственниками винных хозяйств, все говорят – аналогов в мире нет… Здорово, что это сделано в России и сделано в Крыму», — рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Один из самых необычных элементов центра — робот-сомелье. Он разливает посетителям напитки в дегустационном зале. Робот также способен самостоятельно выбирать подходящий для туриста тип напитка.

Ранее сообщалось, что российские ученые намерены расшифровать геном диких дрожжей. Это позволит избавиться от импорта составляющих для производства вина.