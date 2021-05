Прием пищи один раз в день может привести к набору лишнего веса

Москва, 22 мая. Некоторые люди питаются один раз в день с целью избавления от лишнего веса. Эксперты считают, что такой подход может вызвать ряд проблем.

При одноразовом питании в организм не поступает должный уровень питательных веществ. Кроме этого, такая привычка в определенный момент может привести к перееданию, так как организм будет стараться восполнить энергию, передает портал Eat This, Not That!. Похудеть при таком способе питания не удастся, потому что люди при единственном приеме пищи часто превышают норму калорий.

Кроме того, процесс метаболизма замедляется, а тело переключается в «режим голодания» и экономит энергию, превращая калории в жир. Также в крови уменьшается концентрация глюкозы. В результате человек ощущает упадок сил, часто наблюдается выпадение волос и проблемы с сердцем.

