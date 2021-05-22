Львица накинулась на своего дрессировщика в Новосибирской области

Новосибирск, 22 мая. Животное набросилось на дрессировщика Уральского цирка во время выступления в Мошковском районе Новосибирской области.

Стоит отметить, что дрессировщик получил несколько рваных ран. Львица дважды напала на него. Больше животное не будет выступать.

«Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После случившегося Вегу отстранили от работы», — заявил сотрудник цирка.

Своенравная львица вернется в зоопарк. Цирк попытается поменять ее на маленького льва.

Ранее жители Подмосковья сняли на видео, как медведь купается в луже. Пользователи Сети считают, что зверь сбежал из цирка.