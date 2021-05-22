Совфед «на практике» оценит изменения политики конфиденциальности YouTube

Москва, 22 мая. Оценивать стремление цифровых гигантов к демонстрации своей демократичности нужно на практике, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Так он прокомментировал предстоящие изменения политики конфиденциальности в YouTube, подчеркнув, что это нужно будет оценить «на практике». Ранее руководство видеохостинга анонсировало нововведения, касающиеся защиты персональных данных и размещения рекламы во всех роликах.

«Сейчас многие, и не только в России, возмущаются политикой цифровых платформ, которые вмешиваются в жизнь людей. И они стремятся показать, насколько они демократичные, открытые, либеральные», — отметил Климов.

Ранее сенатор Алексей Пушков пригрозил администрации YouTube блокировкой со стороны Роскомнадзора после ограничения доступа к интервью с французским специалистом в области нейронаук.