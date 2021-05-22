Спрос на апартаменты растет в преддверии перемены статуса объектов

Москва, 22 мая. Апартаменты пользуются почти тем же спросом, что и обычное жилье. Перспективы изменения юридического статуса этой недвижимости подстегивают интерес покупателей.

В большинстве случаев апартаменты продаются по более низкой цене, чем квартиры. Вместе с тем локации, где они расположены, могут не уступать полноценному жилью, пишет обозреватель «Коммерсанта» Светлана Бардина.

Статистические агентства фиксируют повышение спроса на апартаменты в столице, если не считать Новой Москвы. Рост отмечается во всех ценовых сегментах. Эксперты компании Level Group сообщают, что половина апартаментов была куплена с привлечением банковских средств.

Главной причиной роста популярности недвижимости такого формата называют возможные изменения статуса. Прогнозируется, что после этого цены на объекты вырастут.

Риелтор Алексей Силантьев ранее объяснил, в чем заключаются минусы покупки апартаментов.