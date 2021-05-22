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22 мая 18:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Спрос на апартаменты растет в преддверии перемены статуса объектов

Экономика
Спрос на апартаменты растет в преддверии перемены статуса объектов
pixabay.com  /  5460160

Москва, 22 мая. Апартаменты пользуются почти тем же спросом, что и обычное жилье. Перспективы изменения юридического статуса этой недвижимости подстегивают интерес покупателей.

В большинстве случаев апартаменты продаются по более низкой цене, чем квартиры. Вместе с тем локации, где они расположены, могут не уступать полноценному жилью, пишет обозреватель «Коммерсанта» Светлана Бардина.

Статистические агентства фиксируют повышение спроса на апартаменты в столице, если не считать Новой Москвы. Рост отмечается во всех ценовых сегментах. Эксперты компании Level Group сообщают, что половина апартаментов была куплена с привлечением банковских средств.

Главной причиной роста популярности недвижимости такого формата называют возможные изменения статуса. Прогнозируется, что после этого цены на объекты вырастут.

Риелтор Алексей Силантьев ранее объяснил, в чем заключаются минусы покупки апартаментов.

жилье недвижимость рынок жилья апартаменты
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