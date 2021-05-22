Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр

Саратов, 22 мая. Мэр Михаил Исаев заявил, что городская администрация пытается вернуть в собственность города кинотеатр «Победа». Построенное в 1955 году здание сейчас принадлежит шести предпринимателям, там развернута ярмарка обуви.

«Желание городских властей абсолютно справедливо. Сейчас в историческом кинотеатре, имеющим неземную красоту и архитектурную ценность, торгуют ширпотребом. Это абсолютно ненормальная ситуация. Думаю, администрация сумеет вернуть здание в свою собственность. Нужно наказать и того, кто вообще допустил продажу кинотеатра», — рассказал корреспонденту ФАН архитектор Семен С.

Ранее стало известно, что в Саратовской области ожидают роста турпотока после снятия ограничений.