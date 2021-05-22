В России заявили о возможности противостоять любой воздушно-космической атаке

Москва, 22 мая. Российская Федерация может противостоять всем современным средствам воздушно-космической атаки, заявил глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Новиков сообщил об этом на лекции марафона «Новое знание», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия готова «выбить зубы» любому, кто попытается «откусить» от нее часть. По мнению некоторых экспертов, такое сообщение российского лидера стало не только крылатой фразой, но и определяющей дальнейшую жизнь страны.