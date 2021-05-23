Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»

Новые санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» выглядят смешно, поскольку строительство газопровода в Европу уже нельзя остановить. Об этом рассказал в интервью ФАН экономист и политолог Александр Дудчак.

Вашингтон выступает против строительства российских экспортных трубопроводов — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» — и предпринимает усилия, нацеленные на блокирование этих проектов, аргументируя позицию тем, что они создают зависимость Европы от поставок энергоносителей из РФ. По мнению экспертов, таким образом США пытаются «продавить» поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа.

Накануне США вновь ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщил американский минфин. В список попали «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также 13 судов: «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч» и «Умка».

Примечательно, что в последний момент из списка убрали главу компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига — то есть человека, который строит «Северный поток — 2», ответственного за его ввод в строй. Очевидно, что таким образом Соединенные Штаты пытаются найти компромисс, сохранить лицо и обеспечить свои национальные интересы в сложнейшей геополитической игре.

В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе сообщил, что в интересах Вашингтона не накладывать санкции на самого оператора трубопровода «СП-2» и его руководство. Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, теперь строительство магистрали будет трудно остановить.

Кадр Вести.Ru /

Экономист рассказал, почему новые санкции США против «СП-2» выглядят смешно. По его словам, к такой политике со стороны Вашингтона Россия и Европа уже привыкли. Кроме того, указал он, Москва давно выработала алгоритм действий против американских санкций.

«Как говорил президент России Владимир Путин: «Скучно, девочки». США не знают, что им еще изобразить. Но новые американские санкции никак не повлияют на процесс реализации «Северного потока — 2». Все уже привыкли к тому, что Вашингтон нашел себе новое хобби — санкции, но они все меньше воспринимаются в серьез и оказывают реальные проблемы. Я думаю, что за все это время, когда американцы вводили ограничения против «Северного потока — 2» и России, Москва выработала алгоритм противодействий. Поэтому «СП-2» будет введен в эксплуатацию. Замечу, что такими действиями США в очередной раз показали, что они неспособны вести честную политическую и экономическую борьбу, а также решать проблемы без привлечения дополнительных силовых методов», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс выступил в защиту «Северного потока — 2».