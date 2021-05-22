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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Надежда Борисова рассказала, почему перестала сниматься в сериалах с мужем

Шоу-бизнес
Надежда Борисова рассказала, почему перестала сниматься в сериалах с мужем
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 мая. Супружеская пара актеров Алексей Кравченко и Надежда Борисова стали гостями шоу Максима Галкина, где объяснили, почему перестали сниматься вместе.

Темой программы «Сегодня вечером» стали секс-символы российского шоу-бизнеса. Участниками передачи оказались такие именитые актеры, как Милош Бикович, Антон Хабаров, Алексей Кравченко и многие другие. Максим Галкин не зря позвал в студию жен звезд. Самым популярным вопросом выпуска стала тема ревности к поклонникам и коллегам их звездных супругов по съемочной площадке.

Пара Кравченко и Борисовой является действующими актерами. Они вместе уже 16 лет. Раньше поклонники часто видели их вместе на экране, однако в последнее время звезды перестали сниматься в одних и тех же проектах.

«Как-то наверное нельзя сильно надоедать зрителю, надо паузу брать. Гармонично все произошло. Леша все время меня предлагает вместе с ним, это он молодец», — призналась актриса.

Сам Кравченко считает, что причиной такого поворота событий стало только то, что его жена решила перейти в более модные сериалы, в то время как его привлекают устоявшиеся, классические форматы.

В рамках шоу на вопросы о личной жизни ответили актеры Милош Бикович и Антон Батырев. Они признались, что не любят говорить об отношениях, чтобы не навредить близким людям.

борисова звезды кравченко
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Все новости / Шоу-бизнес / Надежда Борисова рассказала, почему перестала сниматься в сериалах с мужем
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