Надежда Борисова рассказала, почему перестала сниматься в сериалах с мужем

Москва, 22 мая. Супружеская пара актеров Алексей Кравченко и Надежда Борисова стали гостями шоу Максима Галкина, где объяснили, почему перестали сниматься вместе.

Темой программы «Сегодня вечером» стали секс-символы российского шоу-бизнеса. Участниками передачи оказались такие именитые актеры, как Милош Бикович, Антон Хабаров, Алексей Кравченко и многие другие. Максим Галкин не зря позвал в студию жен звезд. Самым популярным вопросом выпуска стала тема ревности к поклонникам и коллегам их звездных супругов по съемочной площадке.

Пара Кравченко и Борисовой является действующими актерами. Они вместе уже 16 лет. Раньше поклонники часто видели их вместе на экране, однако в последнее время звезды перестали сниматься в одних и тех же проектах.

«Как-то наверное нельзя сильно надоедать зрителю, надо паузу брать. Гармонично все произошло. Леша все время меня предлагает вместе с ним, это он молодец», — призналась актриса.

Сам Кравченко считает, что причиной такого поворота событий стало только то, что его жена решила перейти в более модные сериалы, в то время как его привлекают устоявшиеся, классические форматы.

В рамках шоу на вопросы о личной жизни ответили актеры Милош Бикович и Антон Батырев. Они признались, что не любят говорить об отношениях, чтобы не навредить близким людям.