Подразделения антитеррора РФ отработали перехват диверсантов в Саратовской области

Саратов, 22 мая. Подразделения дальней авиации совместно с подразделениями антитеррора провели комплексные учения по уничтожению диверсантов условного противника.

По данным Министерства обороны, в учениях были задействованы более 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Перед бойцами стояли задачи по недопущению проникновения групп условного противника на военные объекты, а также блокирования и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, медики подразделения антитеррора отработали эвакуацию раненых в безопасную зону с дальнейшим оказанием медицинской помощи.

Для обеспечения реалистичной обстановки на полигоне военнослужащие использовали дымовые шашки и холостые боеприпасы, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии.