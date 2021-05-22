Девять населенных пунктов Красноярского края остаются подтопленными из-за паводка

Красноярск, 22 мая. В муниципальных образованиях Ермаковский, Шушенский и Каратузский остаются подтопленными девять населенных пунктов, 184 приусадебных участка и 54 жилых дома, передает МЧС.

Спасательные службы в настоящий момент проводят мониторинг обстановки в указанных районах Красноярского края с помощью беспилотников. Местному населению оказывается как адресная, так и гуманитарная помощь, подчеркнули в ведомстве.

Эвакуировано в настоящий момент 132 человека. Перелив зафиксирован на семи участках автодорог в Каратузском, Ирбейском, Ермаковском районах. Задействовано 84 человека личного состава, а также 18 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Абакане из-за паводка, сообщало Федеральное агентство новостей. Вода приблизилась к жилым домам в дачном поселке на Согринской улице.